Bloomberg: Πίεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ - Απορρίπτει τη στρατιωτική εμπλοκή η Ευρώπη

Η δυσοίωνη προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «πολύ κακό» μέλλον εάν οι σύμμαχοι δεν συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ κυριαρχεί στις συζητήσεις της σημερινής συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι συμμετέχοντες επέλεξαν προσεκτικά τα λόγια τους κατά την άφιξή τους στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται μόλις τρεις ημέρες πριν από την άφιξη των ηγετών της ΕΕ στη βελγική πρωτεύουσα για μια διήμερη σύνοδο κορυφής.

«Εάν υπάρξει αίτημα μέσω του ΝΑΤΟ για να συζητηθεί το ζήτημα, φυσικά θα το εξετάσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα δήλωσε ότι το μπλοκ είναι «έτοιμο για συζητήσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ ήταν μεταξύ εκείνων που υιοθέτησαν πιο αποφασιστικό τόνο:

«Το ΝΑΤΟ υπάρχει για την περίπτωση που κάποιο από τα μέλη του δεχθεί επίθεση, και θέλω να υπενθυμίσω ότι κανείς από εμάς δεν έχει δεχθεί άμεση επίθεση», δήλωσε. Η σύνδεση που έκανε ο Τραμπ μεταξύ της βοήθειας για το άνοιγμα των Στενών -μιας κρίσιμης διαδρομής για τις ενεργειακές εξαγωγές της Μέσης Ανατολής- και της αμερικανικής στήριξης στο ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ.

Αν και το ΝΑΤΟ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι μεμονωμένα κράτη-μέλη συζητούν με τις ΗΠΑ για το τι μπορούν να κάνουν, ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις κατέστησαν σαφές ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους εξέφρασε με τον χαρακτηριστικά ευθύ τρόπο του τη θέση αυτή, μετά από συνομιλίες που είχε στο Βερολίνο με τον Λετονό ομόλογό του.

«Αναρωτιέμαι τι ακριβώς περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες, κάτι που το πανίσχυρο ναυτικό των ΗΠΑ δεν μπορεί να πετύχει μόνο του εκεί», δήλωσε ο Πιστόριους στους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», πρόσθεσε ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός.

«Θέλουμε διπλωματικές λύσεις και ένα γρήγορο τέλος. Η αποστολή περισσότερων πολεμικών πλοίων στην περιοχή σίγουρα δεν θα συμβάλει σε αυτό».

Παράλληλα, η πρόταση να ανακατευθυνθεί η ναυτική επιχείρηση της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, Ασπίδες, προς τα Στενά του Ορμούζ απορρίφθηκε γρήγορα στο σημερινό συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας είχε προτείνει την επέκταση της εντολής της αποστολής -η οποία ξεκίνησε το 2024 μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία- ώστε να καλύπτει και τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία, αντιτίθενται σε αυτή την ιδέα.