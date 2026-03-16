Σάντσεθ: Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στα σοκ με περισσότερη ενοποίηση – Τα «αντίβαρα» στην ακροδεξιά

Στη συνέντευξή του στο podcast The Rest Is Politics, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ μίλησε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον ρόλο της Ευρώπης, την πράσινη μετάβαση και τη μετανάστευση. Τόνισε ότι η διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά δεν έχει καταρρεύσει, ενώ υποστήριξε ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για τον 21ο αιώνα.

Μέση Ανατολή και διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι, παρότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες (rules-based order), αυτή δεν έχει πεθάνει. Το δίλημμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η επιστροφή σε λογικές του 19ου αιώνα ή η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεννόησης για τον 21ο. Εκτίμησε δε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην μεταβολή της διεθνούς τάξης και στην αποδυνάμωσή της.

Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η σημερινή Ισπανία είναι διαφορετική από εκείνη της δεκαετίας του 2000, η οποία είχε στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ. Εκτίμησε ότι η ιστορία έχει δείξει πως τέτοιου είδους πόλεμοι οδηγούν τελικά σε μεγαλύτερη αστάθεια. Πρόσθεσε ακόμη ότι τις επιπτώσεις των πολέμων της νιώθουν κυρίως τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα.

ΝΑΤΟ και άμυνα

Ο Σάντσεθ ανέφερε ότι η Ισπανία δαπανά περίπου 2,1% του ΑΕΠ για την άμυνα. Εκτίμησε ότι ο στόχος του 5% δεν βασίζεται, κατά τη γνώμη του, σε επαρκή στοιχεία και ότι απαιτούνται πιο ολιστικές λύσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Παράλληλα σημείωσε ότι η Ισπανία συμμετέχει ήδη με περίπου 3.000 στρατιώτες σε αποστολές του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, ενώ τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει λόγο στις εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία.

Ευρωπαϊκή Ένωση και άνοδος της ακροδεξιάς

Ο Ισπανός πρωθυπουργός μίλησε για τα «πολλά σοκ» που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστήριξε ότι η απάντηση πρέπει να είναι περισσότερη ενοποίηση στις αγορές, στην ενέργεια, στην ψηφιοποίηση και στην άμυνα.

Προειδοποίησε ότι το κύμα της ακροδεξιάς και οι εθνικιστικές κυβερνήσεις αποδυναμώνουν την Ευρώπη, τονίζοντας ότι «οι εχθροί θέλουν μια κατακερματισμένη Ευρώπη, όχι μια ενωμένη». Για τον λόγο αυτό τάχθηκε υπέρ της προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ακόμη και με διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών-μελών, ιδιαίτερα σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.

Υπενθύμισε επίσης ότι η Ισπανία έδρασε ευρωπαϊκά όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε την εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας-εταίρου, αναφερόμενος στη Γροιλανδία. Παράλληλα υποστήριξε τη συμφωνία με το Mercosur και γενικότερα ένα άνοιγμα της Ευρώπης προς τον Παγκόσμιο Νότο με περισσότερα εργαλεία soft power, αναφερόμενος μάλιστα συγκεκριμένα στον ρόλο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σχολιάζοντας τις σχέσεις εντός της ΕΕ, υποβάθμισε την ισπανική ενόχληση για τη στάση της Γερμανίας στη συνάντηση με τον Ντόνταλν Τραμπ, λέγοντας ότι πιστεύει τον Γερμανό καγκελάριο ότι κατέστησε σαφές κατ’ ιδίαν πως το εμπόριο αποτελεί ευρωπαϊκή και όχι εθνική αρμοδιότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε απειλήσει με κυρώσεις κατά της Ισπανίας λόγω της άρνησης της Μαδρίτης να χρησιμοποιηθούν βάσεις σε ισπανικό έδαφος για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Σημειώνεται τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και των χωρών των δυτικών Βαλκανίων, δηλώνοντας ότι η ένταξη αυτών των κρατών θα έκανε το μπλοκ δυνατότερο.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μετανάστευση

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν μακροπρόθεσμα να κάνουν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Η Ισπανία, όπως είπε, επιδιώκει να γίνει πράσινος ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη.

Ωστόσο επισήμανε ότι σήμερα η χώρα παράγει περίπου το 5% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ και δεν μπορεί να προσφέρει φθηνότερη ενέργεια στους εταίρους της λόγω των περιορισμένων ενεργειακών διασυνδέσεων με τη Γαλλία. Αν αυτές βελτιωθούν, η Ισπανία θα μπορούσε να συμβάλει σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της ηλιακής ενέργειας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στην Ισπανία οι τιμές ρεύματος έχουν μειωθεί σημαντικά: είναι περίπου τρεις φορές χαμηλότερες από τη Γαλλία, έξι φορές από τη Γερμανία και επτά φορές από την Ιταλία.

Παράλληλα άσκησε κριτική στην ακροδεξιά για τη στάση της τόσο απέναντι στην πράσινη μετάβαση όσο και στη μετανάστευση. Υποστήριξε ότι η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, ενώ τόνισε ότι στον 21ο αιώνα οι χώρες πρέπει να προσελκύουν ταλέντα και όχι να υιοθετούν πολιτικές κλειστών συνόρων.

Σχέσεις με το Ισραήλ και η κατάσταση στη Γάζα

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Σάντσεθ σημείωσε ότι σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών υπάρχει εκτίμηση περί γενοκτονίας. Υποστήριξε επίσης ότι η Χαμάς μπορεί στην πραγματικότητα να έχει ενισχυθεί λόγω της βίαιης αντίδρασης του Ισραήλ.

Τέλος, δήλωσε ανοιχτός στην ιδέα μεγαλύτερης εκπροσώπησης του Παγκόσμιου Νότου – και κυρίως των χωρών της Αφρικής – στους διεθνείς οργανισμούς, ακόμη και αν αυτό σήμαινε αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την απώλεια μόνιμων θέσεων από χώρες όπως η Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.