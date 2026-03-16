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Ιράν: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για εκκενώσεις νοσοκομείων και κινδύνους λόγω «τοξικών» βροχών
Ειδήσεις
17:24 - 16 Μαρ 2026

Ιράν: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για εκκενώσεις νοσοκομείων και κινδύνους λόγω «τοξικών» βροχών

Reporter.gr Newsroom
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Ένα στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα (16/3) ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν οδήγησε στην εκκένωση έξι νοσοκομείων, ωστόσο μέχρι στιγμής το ιρανικό σύστημα υγείας φαίνεται να αντέχει και οι τοπικές αρχές δεν έχουν ζητήσει επείγουσα βοήθεια από τον ΠΟΥ.        

Πιο αναλυτικά, η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ, Χάναν Μπάλχι, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι «το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και οι υγειονομικές υποδομές του Ιράν είναι σχετικά καλές και ανθεκτικές και μέχρι στιγμής καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των θυμάτων».

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ στη Γενεύη, Αλί Μπαχρεϊνί, ανέφερε νωρίτερα ότι περισσότερα από 1.300 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 7.000 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι ο ΠΟΥ, που διαθέτει γραφείο στην Τεχεράνη και υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στη διαχείριση νοσημάτων, έχει επιβεβαιώσει 18 επιθέσεις σε υποδομές υγείας, καθώς και το θάνατο οκτώ γιατρών.

Η Χάναν Μπάλχι επισήμανε ότι ο Οργανισμός διαθέτει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη μεταφορά εφοδίων σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Επισημαίνεται ότι ένας επιπλέον κίνδυνος προέρχεται από τη λεγόμενη «μαύρη βροχή», δηλαδή τη διαρροή τοξικών ουσιών από κατεστραμμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, που μπορεί να προκαλέσει αύξηση των αναπνευστικών νοσημάτων.

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