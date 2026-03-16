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Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ): Συμμετοχή στην απεργία από 17/3
Εργασιακά
17:04 - 16 Μαρ 2026

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ): Συμμετοχή στην απεργία από 17/3

Reporter.gr Newsroom
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Την συμμετοχή τους στην απεργία που ξεκινάει από αύριο 17/3 ο ΣΑΤΑ και θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του Νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών, εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ). 

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση της η ΠΟΕΙΑΤΑ: «Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου ξεκινάμε απεργιακές κινητοποιήσεις Πανελλαδικά από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου και για όσο θα συζητείτε το νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες ημέρες..

Ειδικά τη μέρα που στις επιτροπές των φορέων θα είναι οι εκπρόσωποι μας να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους, ο κλάδος θα είναι απέξω σύσσωμος, όπως και την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Δεν συμφωνούμε με:

  • Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα ΕΙΧ με οδηγό.
  • Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41.

Καλούμε όλα τα Σωματεία Πανελλαδικά να συμμετάσχουν και να στηρίξουν όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα που έχει ο κλάδος.

Αύριο το μεσημέρι μετά την πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών θα ενημερωθείτε για την πορεία των εξελίξεων και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων και δράσεων μας».

Την απόφαση του για συμμετοχή στην απεργία έχει ήδη εξαγγείλει ο ΣΑΤΑ μέσω του προέδρου του Θύμιου Λυμπερόπουλου.

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