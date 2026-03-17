Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας κατέρρευσε - Με 300 δολάρια γεμίζει ένα αυτοκίνητο βενζίνη

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας υπέστη πλήρη κατάρρευση σε ολόκληρο το νησί τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο διαχειριστής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, σηματοδοτώντας το πιο μεγάλο πανεθνικό μπλακ άουτ των τελευταίων ετών και το πρώτο από τότε που οι ΗΠΑ ουσιαστικά διέκοψαν τη ροή πετρελαίου προς το νησί των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα, ανέφερε ο κρατικός διαχειριστής, σύμφωνα με το CNN, προσθέτοντας ότι δεν εντοπίστηκαν βλάβες στις ηλεκτρικές μονάδες που λειτουργούσαν τη στιγμή της κατάρρευσης του δικτύου.

Τα πανεθνικά μπλακ άουτ έχουν αναφερθεί συχνά τα τελευταία χρόνια. Κουβανοί αξιωματούχοι τα έχουν αποδώσει προηγουμένως στις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ, αν και επικριτές κατηγορούν επίσης την έλλειψη επενδύσεων στο προβληματικό σύστημα παραγωγής ενέργειας του νησιού.

Η Κούβα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πετρέλαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ουσιαστικός αποκλεισμός των αποστολών καυσίμων από την Ουάσιγκτον έχει επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση της χώρας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, δελτίο σε ιατρικές προμήθειες και μείωση του τουρισμού, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί τόσο πολύ ώστε η βενζίνη μπορεί να φτάσει έως και τα 9 δολάρια το λίτρο στη μαύρη αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ αυτοκινήτου μπορεί να κοστίσει πάνω από 300 δολάρια — περισσότερο από όσα κερδίζουν οι περισσότεροι Κουβανοί σε έναν χρόνο.

«Οι αξιωματούχοι της (κυβέρνησης των) ΗΠΑ πρέπει να αισθάνονται πολύ χαρούμενοι για τη ζημιά που προκλήθηκε σε κάθε κουβανική οικογένεια», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο, απαντώντας στο μπλακ άουτ της Δευτέρας.

Η κάτοικος της Αβάνας Νταγιάνα Ματσίν δήλωσε στο Reuters ότι η τελευταία διακοπή ρεύματος δεν την εκπλήσσει και ότι οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμαστούν «με ξυλόσομπες, με ηλιακά πάνελ για όσους μπορούν να τα αποκτήσουν, με κάποια αποθέματα νερού για όσους έχουν προβλήματα ύδρευσης και με αποθέματα αερίου για όσους έχουν».

Ο μουσικός Λάζαρο Καρόν είπε ότι το μπλακ άουτ θα επηρεάσει τη δουλειά του, αλλά παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε παρά να το αντιμετωπίσουμε και να συνεχίσουμε να προχωράμε, να δούμε τι θα συμβεί».

Το Σάββατο, κάτοικοι της κεντρικής κουβανικής πόλης Μορόν βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την πρόσβαση σε τρόφιμα.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει παραδοθεί καθόλου πετρέλαιο στο νησί τους τελευταίους τρεις μήνες. Είπε επίσης ότι οι Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να «εντοπίσουν τα διμερή προβλήματα που χρειάζονται λύση».

«Ο αντίκτυπος (του αποκλεισμού) είναι τεράστιος. Εκδηλώνεται με τον πιο σκληρό τρόπο σε αυτά τα ενεργειακά ζητήματα», είπε ο πρόεδρος. «Αυτό προκαλεί αγωνία στον πληθυσμό».

Σε απάντηση στην ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα, όπως μειωμένες ώρες λειτουργίας των σχολείων, αναβολή μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιορισμό των μεταφορικών υπηρεσιών.

Πολλά κρατικά νοσοκομεία έχουν μειώσει τις υπηρεσίες τους, ενώ η έλλειψη καυσίμων και λειτουργικών απορριμματοφόρων έχει προκαλέσει τη συσσώρευση σκουπιδιών σε ολόκληρες γειτονιές.