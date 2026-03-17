Προσωρινά κρατούμενος ένας αστυνομικός για θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα (17/3) ένας 43χρονος αστυνομικός, μετά την απολογία του για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε έξω από τη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο μοτοσικλετιστή.

Αναλυτικά, ο αστυνομικός, που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, καθώς και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 12 Μαρτίου, όταν ο κατηγορούμενος, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη διασταύρωση των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Στη συνέχεια κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με τον 63χρονο οδηγό, ο οποίος κινούνταν κανονικά.

Η οικογένεια του θύματος, η οποία προτίθεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, κάνει λόγο για «ιδιαίτερα επικίνδυνη και ακραία οδική συμπεριφορά» εκ μέρους του κατηγορουμένου.