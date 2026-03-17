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Πρωτοψάλτης: Αν αγνοηθούν τα μέτρα για την ευλογιά θα έχουμε πρόβλημα μετά το Πάσχα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:49 - 17 Μαρ 2026

Πρωτοψάλτης: Αν αγνοηθούν τα μέτρα για την ευλογιά θα έχουμε πρόβλημα μετά το Πάσχα

Reporter.gr Newsroom
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Καμπανάκι για ενδεχόμενη νέα έξαρση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα λόγω του Πάσχα, όπως έγινε πέρσι, χτύπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης την Τρίτη (17/3), εξηγώντας γιατί είναι ειδικά τώρα κρίσιμη η αυστηρότητα στην τήρηση των μέτρων που έχουν ληφθεί και οι εντατικοί έλεγχοι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ:

«Πέρσι το Πάσχα τα πράγματα δεν πήγαν καλά και οδηγηθήκαμε σε τεράστια έξαρση των κρουσμάτων αμέσως μετά την περίοδο του Πάσχα. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, λόγω της εποχής, είχαμε περισσότερες μετακινήσεις ζώων και η μετακίνηση ζώων αποτελεί τον νούμερο ένα κίνδυνο διασποράς της νόσου, δεν υπήρχαν επαρκείς έλεγχοι, οπότε οι ειδικοί μας λένε ότι όταν μελετάει κάποιος τα επιδημιολογικά δεδομένα και την καμπύλη, είναι ξεκάθαρο το συμπέρασμα ότι το περσινό Πάσχα ήταν βασική αιτία μεγάλης έξαρσης των κρουσμάτων. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν ότι, αν επαναληφθεί ό, τι έγινε πέρυσι το Πάσχα, ζήτω που καήκαμε.

Γι’ αυτό εμείς τα Χριστούγεννα για πρώτη φορά, γιατί και τα Χριστούγεννα υπάρχει αυξημένη ζήτηση κάναμε μια καινούργια μέθοδο που λέγεται pcr σάλιου. Τι κάνει αυτό; Πριν πάει μια μονάδα για σφαγή, παίρνουμε ένα δείγμα από αυτήν την μονάδα. τρέχουμε pcr σάλιου για να δούμε αν θα βγει θετικό και αν βγει αρνητικό τότε προχωράει η εκτροφή, τα πρόβατα για σφαγή. Αν όμως βγει αρνητικό προφανώς δεν μπορούν να μετακινηθούν. Δούλεψε καλά αυτό τα Χριστούγεννα, δηλαδή πήγε καλά αυτό το νέο σύστημα. Θα εφαρμοστεί και το Πάσχα.

Θα έχουμε μάλιστα κι ακόμα περισσότερους εντατικούς ελέγχους σε συνεργασία με την Αστυνομία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, διότι από τον Οκτώβριο που ξεκινήσαμε μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο έχει φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε 75 συλλήψεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, ακριβώς επειδή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία.

Δύσκολη η περίοδος μετά το Πάσχα αν δεν κάνουμε όσα πρέπει

Αν το επόμενο δίμηνο, δηλαδή την περίοδο του Πάσχα και αμέσως μετά, δεν μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει τότε δυστυχώς θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Γι’ αυτό κάναμε συνέντευξη Τύπου χθες με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Ευλογιάς, τον κ. Μπιλλίνη, με τον Ταξίαρχο τον κύριο Χαρδαλιά, για να εξηγήσουμε ότι αυτό είναι, πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα. Δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, έτσι ώστε και να πάει ομαλά η περίοδος αυτή και να κινηθεί η αγορά όπως πρέπει, δηλαδή να υπάρχει προφανώς προσφορά, αλλά να είναι ελεγχόμενη, να γίνει κατόπιν των pcr, να γίνει με όλους τους όρους, με όλες τις οδηγίες που έχει δώσει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής» είπε χαρακτηριστικά.
Ως προς το κατά πόσο θα βρουν οι καταναλωτές αμνοερίφια για το Πάσχα ο κ. Πρωτοψάλτης επισήμανε «αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Δηλαδή, δεν έχουμε λάβει μήνυμα ότι δεν υπάρχει επάρκεια και μάλιστα απ’ ό,τι διαβάζω εγώ, γιατί δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τις τιμές, είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Δηλαδή δεν έχουμε δει απ’ ό,τι διαβάζω κάποια σημαντική αύξηση».


«Αυτή η περίοδος, όπως είπα, είναι πολύ κρίσιμη, γιατί οι μεγάλες σφαγές γίνονται το αμέσως επόμενο διάστημα που μιλάμε. Δηλαδή έχουμε Πάσχα στις 12 Απριλίου. Οπότε λένε όλοι ότι 20 με 30 μέρες πριν είναι που ξεκινάει ο μεγάλος όγκος των θανατώσεων για την αγορά. Εμείς παρακολουθούμε στενά τα πάντα. Προφανώς όλες τις οδηγίες της Ευρώπης τις ακολουθούμε. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι στο κόκκινο εδώ και ενάμιση χρόνο. Θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς δημόσια και του Υπουργείου τις υπηρεσίες αλλά και τις τοπικές των Περιφερειών, δηλαδή Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι ΔΑΟΚ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Αλλά εδώ πέρα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια αλυσίδα. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι, υπάρχουν οι έμποροι, υπάρχουν οι περιφέρειες, υπάρχει το υπουργείο. Αν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας λειτουργούν σωστά, τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη νόσο. Ένας από τους κρίκους να μη δουλεύει σωστά, προφανώς όλη η αλυσίδα θα είναι αναποτελεσματική».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, επιβεβαιώθηκε χθες το απόγευμα από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, βγήκε θετικό ότι όντως έχουμε την ύπαρξη αφθώδους πυρετού στη Λέσβο σε μια εκτροφή.

Αν δεν κάνουμε τα βασικά θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες ζωονόσους

«Όλα αυτά τα εξωτικά νοσήματα που λέμε, όλες αυτές οι ζωονόσοι και οι επιζωοτίες είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί ήδη και θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Έχουμε τη γρίπη των πτηνών, έχουμε την οζώδη δερματίτιδα και στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει πρόβλημα. Και λόγω κλιματικής αλλαγής αλλά και λόγω αυξημένου εμπορίου και μετακινήσεων, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι μία πρόκληση για την κτηνοτροφία και γι’ αυτό πάλι θα επαναλάβω ότι όλα ξεκινάνε από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Δηλαδή, αν δεν τηρήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν δεν γίνονται απολυμάνσεις στα οχήματα και στην εκτροφή και όλοι δεν προσέχουμε να αλλάζουμε ρούχα, να βάζουμε ποδονάρια και ούτω καθεξής, αν δεν κάνουμε όλα αυτά τα στοιχειώδη, δυστυχώς, μαθηματικά, κάποιες από αυτές τις ζωονόσους θα έρθουν στην Ελλάδα και η αντιμετώπισή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να πω για τον αφθώδη πυρετό ότι εγώ καταλαβαίνω από τους κτηνιάτρους μας ότι είναι ακόμα πιο μεταδοτική από την ευλογιά και δυστυχώς δεν είναι τα αιγοπρόβατα, είναι και οι χοίροι, είναι και τα βοοειδή. Δηλαδή αυτή είναι μία νόσος η οποία επηρεάζει όλο το ζωικό κεφάλαιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακολουθούμε τις οδηγίες. Τι σημαίνει αυτό; Έχεις μία μόλυνση, μία επιβεβαίωση; Πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι, όλο. Αυτή είναι η οδηγία της Ευρώπης» ανέφερε σχετικά.

Σχετικά με τα υψηλά κόστη στα λιπάσματα, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ερωτηθείς αν εξετάζεται από το υπουργείο η λήψη μέτρων για τους αγρότες, ο κ. Πρωτοψάλτης διαβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομικών, όπως έχει πει η κυβέρνηση και «οτιδήποτε έχει σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου και στις τιμές και τα λοιπά, θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν στα πλαίσια τα δημοσιονομικά που αντέχει η χώρα να βοηθήσει. Έχει θέσει και ο υπουργός απ’ όσο ξέρω και στο θέμα των λιπασμάτων, να βρεθεί μια λύση, κάπως να στηριχτούν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι θα υπάρξουν σύντομα κάποιες ανακοινώσεις πάνω σε αυτό».

«Κοιτάξτε, εμείς σαν κράτος θα σταθούμε δίπλα στον παραγωγό. Το έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, αλλά θέλω να πω ότι στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να βρίσκεται το υπουργείο σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τα πάντα. Όταν λοιπόν βλέπουμε παραβατικές συμπεριφορές, να γίνονται μετακινήσεις ζώων εκεί που απαγορεύονται να γίνονται μετακινήσεις, να γίνονται αγοραπωλησίες εκεί που δεν επιτρέπονται, να βόσκουν πρόβατα εκτός της εκτροφής που δεν επιτρέπεται, να μην τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην γίνονται απολυμάνσεις κτλ, όσα μέτρα και να πάρουμε, όσες αποφάσεις και να πάρουμε δεν πρόκειται να είναι ικανοποιητικές και να φέρουν αποτέλεσμα. Είναι η ώρα της ευθύνης. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι υπάρχει ευθύνη του κράτους, αλλά υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
Δηλαδή πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η νόσος μόνο με υπουργικές αποφάσεις κτλ. Αυτό είναι θέμα εμείς τι κάνουμε, ο καθένας τι κάνει από το δικό του το σημείο» είπε καταλήγοντας.

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