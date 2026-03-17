Ο Τραμπ σχολιάζει την παραίτηση Κεντ λόγω Ιράν: «Ανέκαθεν τον θεωρούσα αδύναμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε ως «καλό πράγμα» την παραίτηση του Τζόζεφ Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τις αντιρρήσεις του για τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ σχολίασε: «Ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια».

Ο Κεντ, πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων, έγινε ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που παραιτείται εκφράζοντας ανοικτά τη διαφωνία του με τη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος τόνισε: «Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν».

Η παραίτηση Κεντ αναδεικνύει την εσωτερική ένταση στην αμερικανική κυβέρνηση γύρω από τη στρατηγική στη Μέση Ανατολή, ενώ σηματοδοτεί μια σπάνια δημόσια αντίθεση υψηλόβαθμου αξιωματούχου σε ενεργό στρατιωτική πολιτική των ΗΠΑ.