Ο Τραμπ σχολιάζει την παραίτηση Κεντ λόγω Ιράν: «Ανέκαθεν τον θεωρούσα αδύναμο»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ σχολίασε: «Ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια».
Ο Κεντ, πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων, έγινε ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που παραιτείται εκφράζοντας ανοικτά τη διαφωνία του με τη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος τόνισε: «Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν».
Η παραίτηση Κεντ αναδεικνύει την εσωτερική ένταση στην αμερικανική κυβέρνηση γύρω από τη στρατηγική στη Μέση Ανατολή, ενώ σηματοδοτεί μια σπάνια δημόσια αντίθεση υψηλόβαθμου αξιωματούχου σε ενεργό στρατιωτική πολιτική των ΗΠΑ.