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Ο Τραμπ σχολιάζει την παραίτηση Κεντ λόγω Ιράν: «Ανέκαθεν τον θεωρούσα αδύναμο»
Ειδήσεις
20:10 - 17 Μαρ 2026

Ο Τραμπ σχολιάζει την παραίτηση Κεντ λόγω Ιράν: «Ανέκαθεν τον θεωρούσα αδύναμο»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε ως «καλό πράγμα» την παραίτηση του Τζόζεφ Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τις αντιρρήσεις του για τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ σχολίασε: «Ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια».

Ο Κεντ, πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων, έγινε ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που παραιτείται εκφράζοντας ανοικτά τη διαφωνία του με τη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος τόνισε: «Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν».

Η παραίτηση Κεντ αναδεικνύει την εσωτερική ένταση στην αμερικανική κυβέρνηση γύρω από τη στρατηγική στη Μέση Ανατολή, ενώ σηματοδοτεί μια σπάνια δημόσια αντίθεση υψηλόβαθμου αξιωματούχου σε ενεργό στρατιωτική πολιτική των ΗΠΑ.

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