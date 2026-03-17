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Γεραπετρίτης: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο» – Βάντεφουλ: «Δεν είμαστε ουδέτεροι στα ελληνοτουρκικά»
ΥοuTube/GermanyDiplo
Πολιτική
16:17 - 17 Μαρ 2026

Γεραπετρίτης: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο» – Βάντεφουλ: «Δεν είμαστε ουδέτεροι στα ελληνοτουρκικά»

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο» του Ιράν, επανέλαβε για πολλοστή φορά ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε, την Τρίτη (17/3), στο Βερολίνο με τον γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.    

Αφού καταδίκασε τα χτυπήματα κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, καλούμενη να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις, για να υπογραμμίσει ότι ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο, ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, είναι απολύτως καθοριστικός.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Γεραπετρίτη μετά τη συνάντηση με τον γερμανό υπουργό Εξωτερικών στο Βερολίνο: «Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στην Μεσόγειο, θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη. Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός».

«Το συμφέρον μας είναι να είναι ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στην σύγκρουση», δήλωσε με τη σειρά του και ο γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Χρειαζόμαστε πληροφόρηση σχετικά με το πότε θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί οι στρατιωτικοί στόχοι» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, παρατήρησε, για να υπογραμμίσει ότι ασφαλή ναυσιπλοΐα μπορούμε τελικά να εγγυηθούμε μόνο στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας», αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί ακόμη υπομονή.

Θα χρειαστούν συμφωνίες με κράτη του Κόλπου και συμμετοχή του Ιράν προκειμένου να διασφαλιστεί η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία, επέμεινε. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε συζήτηση στη δεξαμενή σκέψης Bertelsmann Stiftung. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με τους γερμανούς Βουλευτές Άρμιν Λάσετ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και Τόμας Ράχελ πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας-Ελλάδας και ειδικό απεσταλμένο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας.

Φάκελος Ελληνοτουρκικά

Επιπλέον, η Γερμανία εξέφρασε την πρόθεσή της να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια για αποκλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που περιλαμβάνουν και το ζήτημα του Κυπριακού. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «ιστορική ευκαιρία να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον ώστε να λύσουμε προβλήματα και διενέξεις, τα οποία στις περασμένες δεκαετίες δεν μπόρεσαν να λυθούν».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο κ. Βάντεφουλ υπενθύμισε ότι «οι Ευρωπαίοι είχαν συνδέσει την ένταξη (της Κυπριακής Δημοκρατίας) με την ελπίδα να εκλείψει το πρόβλημα». Ωστόσο, όπως σημείωσε, συνέβη το αντίθετο, καθώς η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη.

«Πιστεύω, οπότε, ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα προσπάθεια, προκειμένου να φτάσουμε σε μια νέα ευελιξία και πιθανόν να ανοίξουμε πόρτες που δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι η ΕΕ θα επωφελείτο εάν η συνολική σχέση θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας τη βούληση της χώρας του να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι η Γερμανία, ως εταίρος της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «δεν είναι ουδέτερη». «Από πλευράς μας μπορώ να πω ότι σίγουρα θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία ώστε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τουρκία - Όλοι ξέρουν πού βρισκόμαστε. Δεν είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε στην ΕΕ. Ανήκουμε μαζί - συνδεδεμένοι σε μια κοινότητα. Αυτό ισχύει για την Κύπρο, για την Ελλάδα και την Γερμανία. Και για αυτό δεν είμαστε βεβαίως ένας ουδέτερος συμμετέχων σε αυτή τη συζήτηση, αλλά αν η Γερμανία μπορεί να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση, φυσικά είμαστε τότε πρόθυμοι να το πράξουμε», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «η ισχύς περνά μέσα από τη διεύρυνση», τονίζοντας πως «η Ελλάδα αυτονοήτως θα στηρίξει τις επιλογές της Κύπρου». Οποιαδήποτε διεύρυνση, πρόσθεσε, «δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης».

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