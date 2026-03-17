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Συρία: Σκληρή ισλαμική στροφή - «Μπλόκο» στην πώληση αλκοόλ και διώξεις για παραβίαση του ραμαζανιού
Ειδήσεις
16:06 - 17 Μαρ 2026

Συρία: Σκληρή ισλαμική στροφή - «Μπλόκο» στην πώληση αλκοόλ και διώξεις για παραβίαση του ραμαζανιού

Reporter.gr Newsroom
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Οι συριακές αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε εστιατόρια και μπαρ στη Δαμασκό, σε μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις στροφής της ισλαμιστικής κυβέρνησης προς την επιβολή αυστηρότερων, συντηρητικών κανόνων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου 15 μήνες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ από τον Άχμεντ αλ-Σαράα.      

Πιο αναλυτικά, το σχετικό διάταγμα, που εκδόθηκε από τη διοίκηση της πρωτεύουσας, προβλέπει ότι τα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ θα πρέπει να μετατρέψουν τις άδειές τους σε άδειες λειτουργίας καφέ. Παράλληλα, επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες για κατανάλωση εκτός καταστήματος και αποκλειστικά σε περιοχές με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό.

Επιπλέον, τίθενται αυστηροί χωροταξικοί περιορισμοί: τα καταστήματα που διαθέτουν αλκοολούχα ποτά οφείλουν να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 75 μέτρων από χώρους λατρείας και σχολεία και 20 μέτρων από εγκαταστάσεις ασφαλείας. Οι επιχειρηματίες του κλάδου έχουν προθεσμία τριών μηνών για να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις.

Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Ιδιοκτήτης μπαρ στη Δαμασκό δήλωσε ότι σκοπεύει να κλείσει την επιχείρησή του, επισημαίνοντας πως ανέμενε εδώ και καιρό μια τέτοια εξέλιξη, καθώς η πελατεία είχε ήδη μειωθεί αισθητά μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί βιώσιμη τη μετατροπή του χώρου σε καφέ ή εστιατόριο χωρίς αλκοόλ, καθώς οι πελάτες δεν επισκέπτονταν το κατάστημά του για φαγητό ή ναργιλέ.

Σημειώνεται ότι ήδη, αρκετά καταστήματα εστίασης είχαν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα μετά την επικράτηση των δυνάμεων του Σαράα τον Δεκέμβριο του 2024, αφαιρώντας αλκοολούχα ποτά από τους καταλόγους τους ή σερβίροντάς τα με διακριτικό τρόπο, όπως σε ποτήρια τσαγιού.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Σαράα ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών -όπως είχε δηλώσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ- εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα των νέων μέτρων. Ο διευθυντής του Κέντρου Δικαιοσύνης και Λογοδοσίας για τη Συρία, Μοχάμεντ αλ-Αμπντάλα, υποστήριξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαγορεύει την κατανάλωση ή πώληση αλκοόλ και ότι η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, το οποίο ενσωματώνει διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, καταγράφονται και κινήσεις ενίσχυσης της θρησκευτικής πειθαρχίας. Οι αρχές προχωρούν σε αυστηρότερη επιβολή της νηστείας κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Ενδεικτικά, μια εργαζόμενη στην περιοχή Σαλαμίγια της Χάμα συνελήφθη επειδή διέκοψε τη νηστεία της νωρίτερα μέσα στην ημέρα, με τον εισαγγελέα να της απαγγέλλει κατηγορία για «προσβολή της δημόσιας αιδούς».

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και κοντά στη Δαμασκό, όπου εργαζόμενοι σε αρτοποιείο απολύθηκαν από το τοπικό συμβούλιο για τον ίδιο λόγο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για αυξανόμενη επιβολή θρησκευτικών κανόνων στην καθημερινότητα.

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