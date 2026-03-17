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Η Ουκρανία αποδέχεται βοήθεια της ΕΕ για την επανεκκίνηση των ροών πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba
Ειδήσεις
14:27 - 17 Μαρ 2026

Η Ουκρανία αποδέχεται βοήθεια της ΕΕ για την επανεκκίνηση των ροών πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία αποδέχθηκε την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της ΕΕ για την επισκευή του κατεστραμμένου αγωγού πετρελαίου Druzhba, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η συμφωνία έρχεται δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και θα μπορούσε να συμβάλει στην εκτόνωση των εντάσεων που οδήγησαν την Ουγγαρία να μπλοκάρει δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, όπως σημειώνει το Politico.

«Η ΕΕ έχει προσφέρει στην Ουκρανία τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση», ανέφεραν σε κοινή δήλωση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Οι Ουκρανοί έχουν καλωσορίσει και αποδεχθεί αυτή την προσφορά. Ευρωπαίοι ειδικοί είναι διαθέσιμοι άμεσα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη στήριξη του Κιέβου στο σχέδιο, γράφοντας σε επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ ότι «καλωσορίζει και αποδέχεται» την προσφορά της ΕΕ για «αναγκαία τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση» ώστε να ολοκληρωθούν οι επισκευές και να διερευνηθούν μακροπρόθεσμες λύσεις.

Η πρωτοβουλία ακολουθεί επιθέσεις στον αγωγό τον Ιανουάριο που διέκοψαν τις ροές πετρελαίου, όπως ανέφεραν η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα, προσθέτοντας ότι είχαν «εντατικές συζητήσεις» με τα κράτη-μέλη και την Ουκρανία για την «επισκευή και αποκατάσταση της ροής πετρελαίου».

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», σημείωσαν, με την Επιτροπή να εργάζεται επίσης σε «εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά μη ρωσικού αργού πετρελαίου» προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο επιτρέπει την επιθεώρηση του αγωγού από τότε που υπέστη ζημιές από ρωσικό πλήγμα τον Ιανουάριο. Η Βουδαπέστη, που εξαρτάται από τον αγωγό για τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου, έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές και έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή να στείλει τεχνικούς για να εκτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών.

Το ζήτημα εξελίχθηκε σε ευρύτερη διπλωματική διαμάχη, αφού η Ουγγαρία και η Σλοβακία απείλησαν να μπλοκάρουν βοήθεια ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία εάν δεν αποκατασταθεί γρήγορα ο αγωγός.

Η Ουκρανία έχει επιμείνει ότι οι επισκευές βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η περιοχή παραμένει πολύ επικίνδυνη για επιθεώρηση. Είχε απορρίψει προηγούμενη απόπειρα επίσκεψης στον αγωγό από την Ουγγαρία, χαρακτηρίζοντας τους απεσταλμένους της «τουρίστες». Ο Ζελένσκι έχει επίσης παραδεχθεί στο παρελθόν ότι θα προτιμούσε να μην επισκευαστεί ο αγωγός, καθώς αυτό διευκολύνει τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από τις ενεργειακές προμήθειες και τη στήριξη προς την Ουκρανία ενόψει της επόμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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