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Τσελίκ κατά Ελλάδας: «Πηγή αστάθειας» η στρατιωτικοποίηση των νησιών
Ειδήσεις
22:25 - 17 Μαρ 2026

Τσελίκ κατά Ελλάδας: «Πηγή αστάθειας» η στρατιωτικοποίηση των νησιών

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέες αιχμηρές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, ασκώντας κριτική σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι «πρέπει να αποφευχθούν κινήσεις που ενισχύουν την αστάθεια», κάνοντας ειδική αναφορά στη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών που, όπως είπε, έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή «λανθασμένη». Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ενόχληση για τη στενή συνεργασία μεταξύ της ελληνοκυπριακής πλευράς και του Ισραήλ, την οποία απέδωσε ως παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, σημείωσε ότι ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν την αποστολή πολεμικών πλοίων ή την ενίσχυση της παρουσίας τους με στόχο την προστασία της ελληνοκυπριακής διοίκησης, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια προσέγγιση «εξαιρετικά λανθασμένη».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι απέτυχε να επιδείξει αποτελεσματικότητα και στρατηγικό όραμα σε ζητήματα ασφάλειας, ιδίως κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας. Όπως είπε, εν μέσω της ήδη τεταμένης κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να αποφευχθούν ενέργειες που επιτείνουν την αστάθεια, «ακολουθώντας τις ιδιοτροπίες της ελληνοκυπριακής διοίκησης ή ορισμένων σιωνιστικών συμμαχιών».

Τέλος, ο Τσελίκ υπογράμμισε, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ότι η Τουρκία, ως «εγγυήτρια δύναμη», διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργήσει αποφασιστικά για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων του ψευδοκράτους.

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