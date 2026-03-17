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Κονγκό: Ο Νγκουέσο επανεκλέγεται με 94,8% - Η αντιπολίτευση αμφισβητεί τη νομιμότητα των εκλογών
Ειδήσεις
22:55 - 17 Μαρ 2026

Κονγκό: Ο Νγκουέσο επανεκλέγεται με 94,8% - Η αντιπολίτευση αμφισβητεί τη νομιμότητα των εκλογών

Reporter.gr Newsroom
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Ο απερχόμενος πρόεδρος του Κονγκό-Μπραζαβίλ, Ντένις Σάσου Νγκουέσο, εξασφάλισε την επανεκλογή του για πέμπτη συνεχόμενη θητεία, συγκεντρώνοντας το 94,82% των ψήφων ήδη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο 82χρονος ηγέτης, ο οποίος έχει κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή της χώρας για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αναμένεται να παραμείνει στην εξουσία έως το 2031.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ρεϊμόν Ζεφιρίν Μπούλου, ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή έφτασε το 84,65%. Ωστόσο, ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα Μπραζαβίλ έκαναν λόγο για περιορισμένη προσέλευση ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα.

Τα αποτελέσματα αυτά τελούν υπό την έγκριση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, οι αρχές επέβαλαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας: διακόπηκε η πρόσβαση στο διαδίκτυο, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία οχημάτων και έκλεισαν τα καταστήματα. Στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις περιπολούσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση ήταν ελάχιστη, ενώ ισχυρή παρουσία υπήρχε και έξω από τα εκλογικά τμήματα.

Την επόμενη ημέρα επετράπη ξανά η κυκλοφορία στην πόλη, ωστόσο η πρόσβαση στο Ίντερνετ παρέμεινε διακοπείσα. Κάτοικοι κατευθύνθηκαν στις όχθες του ποταμού Κονγκό, προσπαθώντας να συνδεθούν μέσω δικτύων της γειτονικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ανάλογες διακοπές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν σημειωθεί και στις εκλογές του 2021, όταν ο Σάσου Νγκουέσο είχε επανεκλεγεί με 88,40%.

Η αντιπολίτευση αμφισβητεί διαχρονικά τη διαφάνεια των εκλογικών διαδικασιών. Στις φετινές εκλογές συμμετείχαν ακόμη έξι υποψήφιοι, χωρίς ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα ή ουσιαστική πολιτική επιρροή.

Ο Σάσου Νγκουέσο είχε κυβερνήσει τη χώρα από το 1979 έως το 1992 στο πλαίσιο μονοκομματικού καθεστώτος και επέστρεψε στην εξουσία το 1997 μετά από εμφύλιο πόλεμο διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρησαν τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ελεύθερες ούτε δίκαιες. Παράλληλα, δύο πρώην προεδρικοί υποψήφιοι του 2016, ο στρατηγός Ζαν Μαρί Μισέλ Μοκόκο και ο Αντρέ Οκόμπι Σαλίσα, παραμένουν στη φυλακή, έχοντας καταδικαστεί σε 20ετή κάθειρξη για «απόπειρα κατά της εθνικής ασφάλειας».

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Σάσου Νγκουέσο δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2031, γεγονός που ανοίγει τη συζήτηση για τη διαδοχή του. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει στην εξουσία επ’ αόριστον και ότι «θα έρθει η σειρά των νέων», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει πιθανό διάδοχο.

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