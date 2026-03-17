ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράκ: Επανεκκίνηση εξαγωγών πετρελαίου προς Τζεϊχάν μετά από συμφωνία με την κουρδική κυβέρνηση
Ειδήσεις
23:10 - 17 Μαρ 2026

Ιράκ: Επανεκκίνηση εξαγωγών πετρελαίου προς Τζεϊχάν μετά από συμφωνία με την κουρδική κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ιρακινή κυβέρνηση και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν (KRG) συμφώνησαν να επαναληφθούν οι εξαγωγές πετρελαίου προς τον ενεργειακό κόμβο του Τζεϊχάν στην Τουρκία, ξεκινώντας από την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο Ιρακινός υπουργός Πετρελαίου μέσω δήλωσης που μεταδόθηκε από το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της KRG, Μασρούρ Μπαρζανί, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η περιοχή θα επαναφέρει άμεσα τη ροή αργού πετρελαίου μέσω του αγωγού του Κουρδιστάν, «λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα».

Παράλληλα, ο Μπαρζανί τόνισε ότι οι διαβουλεύσεις με τη Βαγδάτη θα συνεχιστούν, με στόχο την άμεση άρση των περιορισμών στις εισαγωγές και το εμπόριο προς την περιοχή, καθώς και την παροχή εγγυήσεων στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να μπορούν να επαναλάβουν την παραγωγή με ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
Εμπορεύματα

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα
Εμπορεύματα

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση
Οικονομία

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 23:41

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:32

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:06

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Πολιτική
22/06/2026 - 22:40

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:28

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

Ειδήσεις
22/06/2026 - 22:16

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:05

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 21:45

Επίθεση σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Magazino
22/06/2026 - 21:27

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ

Πολιτική
22/06/2026 - 21:09

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις

Πολιτική
22/06/2026 - 20:43

Εγκαινιάστηκε το κτίριο Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου – Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

Πολιτική
22/06/2026 - 20:31

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ