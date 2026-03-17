Ιράκ: Επανεκκίνηση εξαγωγών πετρελαίου προς Τζεϊχάν μετά από συμφωνία με την κουρδική κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός της KRG, Μασρούρ Μπαρζανί, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η περιοχή θα επαναφέρει άμεσα τη ροή αργού πετρελαίου μέσω του αγωγού του Κουρδιστάν, «λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα».
Παράλληλα, ο Μπαρζανί τόνισε ότι οι διαβουλεύσεις με τη Βαγδάτη θα συνεχιστούν, με στόχο την άμεση άρση των περιορισμών στις εισαγωγές και το εμπόριο προς την περιοχή, καθώς και την παροχή εγγυήσεων στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να μπορούν να επαναλάβουν την παραγωγή με ασφάλεια.