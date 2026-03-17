Ιράκ: Επανεκκίνηση εξαγωγών πετρελαίου προς Τζεϊχάν μετά από συμφωνία με την κουρδική κυβέρνηση

Η ιρακινή κυβέρνηση και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν (KRG) συμφώνησαν να επαναληφθούν οι εξαγωγές πετρελαίου προς τον ενεργειακό κόμβο του Τζεϊχάν στην Τουρκία, ξεκινώντας από την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο Ιρακινός υπουργός Πετρελαίου μέσω δήλωσης που μεταδόθηκε από το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της KRG, Μασρούρ Μπαρζανί, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η περιοχή θα επαναφέρει άμεσα τη ροή αργού πετρελαίου μέσω του αγωγού του Κουρδιστάν, «λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα».

Παράλληλα, ο Μπαρζανί τόνισε ότι οι διαβουλεύσεις με τη Βαγδάτη θα συνεχιστούν, με στόχο την άμεση άρση των περιορισμών στις εισαγωγές και το εμπόριο προς την περιοχή, καθώς και την παροχή εγγυήσεων στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να μπορούν να επαναλάβουν την παραγωγή με ασφάλεια.