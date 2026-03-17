Χιλή: Ξεκίνησε διάνοιξη τάφρων στα βόρεια σύνορα για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης

Εκσκαφείς έχουν ξεκινήσει τη διάνοιξη τάφρων κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Χιλής με το Περού, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης μιας από τις κύριες προεκλογικές δεσμεύσεις του νεοεκλεγέντος ακροδεξιού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ. Στόχος των οχυρωματικών έργων είναι η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Ο Καστ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, είχε προεκλογικά δεσμευθεί για την κατασκευή έργων ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, με σκοπό την αποτροπή εισόδου παράτυπων μεταναστών στη χώρα.

Ο 60χρονος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης «έκτακτης ανάγκης», η οποία θα επικεντρωθεί τόσο στη δημοσιονομική εξυγίανση όσο και στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει ήδη εκδώσει αρκετά διατάγματα που ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας στα βόρεια σύνορα της Χιλής.

Σύμφωνα με τον Καστ, περισσότεροι από 180.000 παράτυποι μετανάστες εισήλθαν στη Χιλή τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά την κατασκευή των οχυρωματικών έργων «απαραίτητη» για τον περιορισμό των ροών.

Η σκληρή γραμμή της νέας κυβέρνησης στο μεταναστευτικό έχει προκαλέσει ανησυχίες. Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονα την αντίθεσή τους, προειδοποιώντας για πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παράτυπων μεταναστών στη Χιλή.

Το σχέδιο Καστ αποτελεί, σύμφωνα με αναλυτές, ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα της νέας κυβέρνησης, η οποία φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις πιέσεις από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή.