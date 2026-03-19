Σαουδική Αραβία: Προειδοποιεί το Ιράν ότι δε θα δεχθεί εκβιασμούς

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε σήμερα (19/3) ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στρατιωτικά, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, στις επιθέσεις που αποδίδει στο Ιράν, το οποίο φέρεται να στοχοποιεί τόσο την ίδια όσο και άλλες χώρες του Κόλπου με drones και πυραύλους.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά από σύσκεψη στο Ριάντ με τη συμμετοχή περίπου δέκα ομολόγων του από αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, ότι το βασίλειο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν επιχειρεί να πιέσει τις γειτονικές του χώρες μέσω αυτών των επιθέσεων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να υποκύψει, αντιθέτως η πίεση αυτή θα στραφεί τελικά εναντίον εκείνων που την ασκούν.

Υπενθυμίζεται ότι το Ριάντ ανακοίνωσε την προηγούμενη ημέρα πως δέχθηκε νέες επιθέσεις, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

Ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ τόνισε επίσης ότι το γεγονός πως το Ριάντ στοχοποιήθηκε ενώ βρίσκονταν εκεί πολλοί διπλωμάτες αποτελεί, κατά την άποψή του, σαφή ένδειξη ότι το Ιράν δε δίνει σημασία στη διπλωματία, ούτε επιδιώκει διάλογο με τους γείτονές του.

Παράλληλα, καταδίκασε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών σε χώρες του Κόλπου και προειδοποίησε ότι ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε οι σύμμαχοί της θα αποδεχθούν εκβιασμούς, τονίζοντας ότι κάθε περαιτέρω κλιμάκωση θα προκαλέσει αντίστοιχη αντίδραση.

Τέλος, σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, καταδικάστηκε η σκόπιμη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και drones εναντίον κατοικημένων περιοχών και πολιτικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, επισημάνθηκε το δικαίωμα των κρατών στην αυτοάμυνα και απευθύνθηκε έκκληση προς το Ιράν να τερματίσει άμεσα τις επιθέσεις.