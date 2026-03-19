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Γερμανία: Οι αλλαγές στην κατάρτιση φέρνουν αυξήσεις για νέους εργαζόμενους και απώλειες για έμπειρους
Ειδήσεις
10:38 - 19 Μαρ 2026

Γερμανία: Οι αλλαγές στην κατάρτιση φέρνουν αυξήσεις για νέους εργαζόμενους και απώλειες για έμπειρους

Reporter.gr Newsroom
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Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας στη Γερμανία κερδίζουν κατά μέσο όρο 3,3% περισσότερα, χάρη στον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει προσαρμοστεί στην τεχνολογική πρόοδο. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo σχετικά με την επίδραση της τεχνολογικής αλλαγής στην επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία.      

Ωστόσο, όπου η επαγγελματική εκπαίδευση έχει προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, καταγράφονται απώλειες αποδοχών για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εξειδικευμένους εργαζόμενους (55 έως 65 ετών) που φτάνουν έως και το 10%. «Τα επαγγέλματα έχουν αλλάξει ριζικά λόγω της τεχνολογικής προόδου. Δεν είναι μόνο σημαντική η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, αλλά και το περιεχόμενο που διδάσκεται στο πρόγραμμα σπουδών», επισημαίνει η ερευνήτρια του ifo, Cäcilia vom Baur.

Τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα κατάρτισης εστιάζουν κυρίως στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται σε μη τυποποιημένες εργασίες. «Παρότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ιδίως σε επαγγέλματα που επηρεάζονται έντονα από την τεχνολογική αλλαγή, έχει ανανεωθεί πολύ συχνότερα, σε πολλά προγράμματα δεν δίνεται ακόμη επαρκής έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο», σημειώνει η vom Baur.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου το 40% των προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγέλματα που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία παρέμεινε αμετάβλητο ακόμη και μετά από 15 χρόνια. Για επαγγέλματα που επηρεάζονται λιγότερο από την τεχνολογία, το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 70%. «Η προσαρμογή των κανονισμών κατάρτισης στα σύγχρονα δεδομένα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις αποδοχές των νέων εξειδικευμένων εργαζομένων. Ταυτόχρονα, η παροχή περαιτέρω κατάρτισης στους μεγαλύτερους εργαζομένους καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική, ώστε να μην μείνουν πίσω λόγω της τεχνολογικής αλλαγής», προσθέτει η vom Baur.

Σημειώνεται ότι η σχετική μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από 756 κρατικά εγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι ερευνητές συνέδεσαν τα στοιχεία αυτά με την εξέλιξη των αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία χρησιμοποιούνται ως δείκτης τεχνολογικής προόδου. Για να μετρήσουν σε ποιο βαθμό τα επαγγέλματα επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες, συνέκριναν τα κείμενα των κανονισμών κατάρτισης με τα κείμενα των πατεντών.

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