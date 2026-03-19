Το Brent έφτασε τα $114 και οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 30%

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται εκ νέου την Πέμπτη, καθώς οι επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή επιδείνωσαν τους φόβους για μια παγκόσμια κρίση εφοδιασμού.

Το Κατάρ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε μια βασική εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την προειδοποίηση της Τεχεράνης για επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ μιας εγκατάστασης επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ιράν.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent με παράδοση τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 6,3% στα 114,13 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 96,88 δολάρια.

Οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν επίσης απότομα υψηλότερες. Η τιμή του φυσικού αερίου για τον πρώτο μήνα στον κόμβο της Dutch Title Transfer Facility (TTF), το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για το εμπόριο φυσικού αερίου, διαπραγματεύτηκε σχεδόν 30% υψηλότερα στα 70,8 ευρώ (81,2 δολάρια) ανά μεγαβατώρα.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο, ανακοίνωσε το Κατάρ.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Ρας Λαφάν, ανέφερε η QatarEnergy σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ δήλωσε αργότερα ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την επίθεση ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας», προειδοποιώντας ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Πρόσθεσε ότι το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τέθηκαν σε επιφυλακή μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Το Κατάρ είχε ήδη αναστείλει την παραγωγή ΥΦΑ στις 2 Μαρτίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρας Λαφάν και τη Βιομηχανική Πόλη Μεσάιντ. Η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών, σύμφωνα με την Kpler.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής κινδυνεύουν να εμβαθύνουν το σοκ εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο χειριζόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, παραμένει μπλοκαρισμένη.

Ο ανώτερος σύμβουλος ενέργειας της Gulf Oil, Tom Kloza, προειδοποίησε ότι οι αγορές θα μπορούσαν να καταρρεύσουν εάν η σύγκρουση επεκταθεί πέρα ​​από τον Κόλπο και αρχίσει να στοχεύει ενεργειακές υποδομές σε άλλες περιοχές, όπως η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση στον κόσμο εάν [το Ιράν] στοχεύσει κάτι εκτός του Περσικού Κόλπου, ένα διυλιστήριο στο Ρότερνταμ ή μια εγκατάσταση κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες; Τότε, κάθε πρόβλεψη πάει περίπατο και οι τιμές ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα απόλυτης καταστροφής», είπε.