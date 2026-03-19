ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Brent έφτασε τα $114 και οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 30%
Εμπορεύματα
10:13 - 19 Μαρ 2026

Το Brent έφτασε τα $114 και οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 30%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται εκ νέου την Πέμπτη, καθώς οι επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή επιδείνωσαν τους φόβους για μια παγκόσμια κρίση εφοδιασμού.

Το Κατάρ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε μια βασική εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την προειδοποίηση της Τεχεράνης για επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ μιας εγκατάστασης επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ιράν.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent με παράδοση τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 6,3% στα 114,13 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 96,88 δολάρια.

Οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν επίσης απότομα υψηλότερες. Η τιμή του φυσικού αερίου για τον πρώτο μήνα στον κόμβο της Dutch Title Transfer Facility (TTF), το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για το εμπόριο φυσικού αερίου, διαπραγματεύτηκε σχεδόν 30% υψηλότερα στα 70,8 ευρώ (81,2 δολάρια) ανά μεγαβατώρα.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο, ανακοίνωσε το Κατάρ.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Ρας Λαφάν, ανέφερε η QatarEnergy σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ δήλωσε αργότερα ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την επίθεση ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας», προειδοποιώντας ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Πρόσθεσε ότι το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τέθηκαν σε επιφυλακή μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Το Κατάρ είχε ήδη αναστείλει την παραγωγή ΥΦΑ στις 2 Μαρτίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρας Λαφάν και τη Βιομηχανική Πόλη Μεσάιντ. Η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών, σύμφωνα με την Kpler.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής κινδυνεύουν να εμβαθύνουν το σοκ εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο χειριζόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, παραμένει μπλοκαρισμένη.

Ο ανώτερος σύμβουλος ενέργειας της Gulf Oil, Tom Kloza, προειδοποίησε ότι οι αγορές θα μπορούσαν να καταρρεύσουν εάν η σύγκρουση επεκταθεί πέρα ​​από τον Κόλπο και αρχίσει να στοχεύει ενεργειακές υποδομές σε άλλες περιοχές, όπως η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση στον κόσμο εάν [το Ιράν] στοχεύσει κάτι εκτός του Περσικού Κόλπου, ένα διυλιστήριο στο Ρότερνταμ ή μια εγκατάσταση κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες; Τότε, κάθε πρόβλεψη πάει περίπατο και οι τιμές ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα απόλυτης καταστροφής», είπε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν
Ειδήσεις

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν
Ειδήσεις

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ
24/06/2026 - 08:04

Σκουριές: Εθνικό στίγμα στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών - Επενδύσεις άνω των $3 δισ. στην Ελλάδα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:59

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:44

«Τέλος το ΝΑΤΟ»: Η... νεκρολογία που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ

Ναυτιλία
24/06/2026 - 07:01

Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ