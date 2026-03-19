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ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:30 - 19 Μαρ 2026

ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση του χονδρεμπορικού κόστους ρεύματοςεξασφαλίζουν οι ΑΠΕ που συνδέει συστηματικά ο ΑΔΜΗΕ στο ηλεκτρικό σύστημα τα τελευταία χρόνια.Με τον υψηλό ρυθμό ενσωμάτωσης νέων μονάδων καθαρής ενέργειας και την κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών σε όλη τη χώρα, ο Διαχειριστής συμβάλλει καταλυτικά σε ένα μείγμα ηλεκτροπαραγωγής πιο «πράσινο» και πιο ανθεκτικό στις διακυμάνσεις των τιμών.

Το 2025, η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ, που σημείωσαν νέο ρεκόρ ετήσιας παραγωγής με σχεδόν 26,2 TWh, επέδρασε σημαντικά στη διαμόρφωση χαμηλότερων μέσων τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, ακόμη και σε μήνες με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, όπως ο Αύγουστος και ο Δεκέμβριος. H τάση αυτή παρατηρείται και το 2026, με την Ελλάδα να καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές χονδρεμπορικής σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Η ανθεκτικότητα της χώρας στο υψηλό χονδρεμπορικόκόστος ρεύματος συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη της ΝΑ Ευρώπης, επιβεβαιώνεται εκ νέου με τη συγκράτηση των τιμών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας παρά τις διεθνείς εξελίξεις και τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, η αύξηση του ηλεκτρικού χώρου από τα έργα του Διαχειριστή στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, έχει επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ.Λόγω του σχεδόν μηδενικού μεταβλητού κόστους παραγωγής τους, οι ανανεώσιμες πηγές εκτοπίζουν όλο και περισσότερο τις μονάδες ορυκτών καυσίμων από το ενεργειακό μείγμα, οδηγώντας συχνά τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τις ώρες αιχμής της παραγωγής τους. Παράλληλα, η αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα, μειώνει την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, οι τιμές και η διαθεσιμότητα των οποίων μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις, ενισχύοντας την ενεργειακή της ανεξαρτησία και την οικονομική της βιωσιμότητα.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ προβλέπειεπίσης την αναβάθμιση της διασυνδεσιμότητας της Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη και την ευρύτερη περιοχή. Οι διεθνείς διασυνδέσεις ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς, καθώς επιτρέπουν τη ροή ενέργειας από περιοχές με πλεόνασμα και χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς περιοχές με έλλειμμακαι υψηλότερες τιμές. Για τη μεγιστοποίηση των οφελών που προσφέρουν οι ΑΠΕ και οι διεθνείς διασυνδέσεις, οι τεχνολογίες αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η επιτάχυνση της αποθήκευσης, θα προστατεύσει τις εξαγωγικές προοπτικές της Ελλάδας και θα επιτρέψει μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, περιορίζοντας τις ακραίες τιμές και το συνολικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

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