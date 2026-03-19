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Βίντεο σοκ από τον Νότιο Λίβανο: Ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε Ρώσο δημοσιογράφο
Ειδήσεις
18:39 - 19 Μαρ 2026

Βίντεο σοκ από τον Νότιο Λίβανο: Ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε Ρώσο δημοσιογράφο

Reporter.gr Newsroom
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Μία τρομερή στιγμή κατέγραψε η τηλεοπτική κάμερα του ρώσικου δικτύου RΤ, καθώς ένα πύραυλος έπεσε δίπλα στον ανταποκριτή του σταθμού τη στιγμή ο ίδιος έκανε live μετάδοση.  

Το σχετικό βίντεο δείχνει τον δημοσιογράφο να μεταδίδει το ρεπορτάζ όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα έντονος βόμβος και ο ίδιος πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σημείο στο οποίο βρισκόταν, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη.

Η έκρηξη από την πτώση του πυραύλου σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον ίδιο και τον εικονολήπτη, με αποτέλεσμα η κάμερα να πέσει κάτω εξαιτίας του ωστικού κύματος.

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Σύμφωνα με το RΤ, τόσο ο δημοσιογράφος Στιβ Σουίνι (επικεφαλής του γραφείου του μέσου στο Λονδίνο), όσο και ο καμεραμάν, Αλί Ρίντα, τραυματίστηκαν ελαφρά.

«Παιδιά, είμαστε καλά. Τελικά μπορείς να ακούσεις τον πύραυλο όταν έρχεται προς το μέρος σου», δήλωσε ο εικονολήπτης, σύμφωνα με το TASS.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε εκδοθεί προειδοποιητική ανακοίνωση από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με την οποία σκόπευαν να πλήξουν γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, επικαλούμενες «κινήσεις της Χεζμπολάχ υπό την κάλυψη αμάχων».

Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές αν το συνεργείο βρισκόταν πάνω σε γέφυρα τη στιγμή του πλήγματος.

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