Οι ηγέτες της ΕΕ ξεκλειδώνουν επιδοτήσεις για τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας - Μπλοκαρισμένο το δάνειο στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τις χώρες τους να λάβουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (19/3).

Σύμφωνα με το Politico, τα στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, θα πρέπει να διασφαλίζουν την διατήρηση «ισότιμων όρων ανταγωνισμού». Και αυτό, καθώς οι μικρότερες χώρες ανησυχούσαν ότι κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα, όπως η χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για την παροχή μεγάλων επιδοτήσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς, με πλουσιότερες και οικονομικά ισχυρότερες χώρες να επωφελούνται υπερβολικά.



Το προσχέδιο καλεί επίσης την ΕΕ να συνεργαστεί «στενά» με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό των μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης. Παράλληλα, τα μέτρα αυτά πρέπει να «υποστηρίξουν την επιτάχυνση της παραγωγής ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών ενέργειας», κάτι που φαίνεται να αποτελεί μια κίνηση προς τις χώρες που στηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανησυχούν για τη μείωση των πράσινων πρωτοβουλιών.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρεται ακόμα ότι η ΕΕ επαναβεβαιώνει τη σταθερή και σαφή στήριξή της προς τα κράτη μέλη που βρίσκονται κοντά στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατιωτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και της υποστήριξης προς την Κύπρο. Παράλληλα, δηλώνει ετοιμότητα να συνδράμει σε ενδεχόμενες πρωτοβουλίες διαλόγου, όπως αυτή της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις βρετανικές βάσεις. Ταυτόχρονα, τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της εναέριας και θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καταδικάζοντας ενέργειες που την υπονομεύουν, ιδίως στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη διασφάλισης του εναέριου χώρου της περιοχής και της ναυτικής ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, και καταδικάζει κάθε πράξη που απειλεί τη ναυσιπλοΐα ή εμποδίζει τα πλοία να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές αποστολές ASPIDES και ATALANTA, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τον ρόλο των ναυτικών αμυντικών επιχειρήσεων και καλεί για την ενίσχυσή τους με περισσότερα μέσα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους. Παράλληλα, χαιρετίζει επίσης τις αυξημένες προσπάθειες που ανακοινώθηκαν από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένου συντονισμού με εταίρους στην περιοχή, για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν επίσης σε αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί σε αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, στην προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη», ανέφεραν οι ηγέτες σε γραπτά συμπεράσματα μετά από τακτική σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται η επιβολή μορατόριουμ σε επιθέσεις κατά ενεργειακών και υδάτινων εγκαταστάσεων», πρόσθεσαν.

Η κοινή αμυντική ρήτρα

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησαν από την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή της κοινής αμυντικής ρήτρας του μπλοκ, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ και έναν υψηλόβαθμο Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έθεσε επίσης το θέμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μεταναστευτικό

Οι ηγέτες ενέταξαν και τη μετανάστευση στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Αναφέρουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την προσφυγική κρίση του 2015 και να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να «αποτρέψει τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές κινήσεις προς την ΕΕ και να διατηρήσει την ασφάλεια στην Ευρώπη».

«Ενώ η σύγκρουση δεν έχει μεταφραστεί σε άμεσες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης υψηλού επιπέδου επαγρύπνησης και της διασφάλισης του απαραίτητου επιπέδου ετοιμότητας με βάση τα εργαλεία και τις πολιτικές που ανέπτυξε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια», αναφέρει η δήλωση.

Μπλοκαρισμένο το δάνειο στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής είχε διάρκεια 12 ωρών, αλλά οι ηγέτες δεν κατάφεραν να ξεμπλοκάρουν ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που θεωρείται κρίσιμο για την οικονομική επιβίωση του Κιέβου, με την Ουγγαρία να το κρατάει ακόμα όμηρο λόγω μιας διαμάχης για το πετρέλαιο.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής

Η προγραμματισμένη συζήτηση των ηγετών για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ αναβλήθηκε για την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κύπρο τον Απρίλιο, δήλωσαν τρεις διπλωμάτες της ΕΕ στο POLITICO.

Με πάνω από ένα χρόνο να απομένει μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο νέος προϋπολογισμός, οι ηγέτες δεν βιάστηκαν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συζήτηση σήμερα. Η αναδιάταξη θα δώσει περισσότερο χρόνο για να συζητήσουν την ανταγωνιστικότητα και τις τιμές της ενέργειας απόψε, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα.