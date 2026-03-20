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Παρέμβαση-ανάσα στην Ισπανία: Μείωση ΦΠΑ στο 10% και σχέδιο για φθηνότερα καύσιμα
Ειδήσεις
11:50 - 20 Μαρ 2026

Παρέμβαση-ανάσα στην Ισπανία: Μείωση ΦΠΑ στο 10% και σχέδιο για φθηνότερα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία προχωρά σε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% από 21%, στο πλαίσιο μέτρων στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Μαδρίτη εξετάζει την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Cadena SER. Μια τέτοια κίνηση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε άμεση μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ κατά περίπου 0,30 έως 0,40 ευρώ ανά λίτρο.

Επιπλέον, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η κατάργηση φόρου 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης απέφυγε να προβεί σε σχόλια πριν από την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα παρουσιαστούν επίσημα οι αποφάσεις.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, κυβερνητικά στελέχη είχαν προαναγγείλει παρεμβάσεις για τη στήριξη κλάδων που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση. Τόνισαν ωστόσο ότι η σημαντική συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθιστά την ισπανική οικονομία λιγότερο ευάλωτη στις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου που συνδέονται με τον πόλεμο.

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