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Ουκρανία: Αναπτύσσει στρατιωτικές μονάδες σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής για προστασία από drones
Ειδήσεις
14:47 - 20 Μαρ 2026

Ουκρανία: Αναπτύσσει στρατιωτικές μονάδες σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής για προστασία από drones

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία έχει αναπτύξει στρατιωτικές μονάδες για την προστασία κρίσιμων και πολιτικών υποδομών από drones σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά από επίσκεψή του στην περιοχή. Ο Ουμέροφ επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.      

Όπως ανέφερε, ουκρανικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί σε αυτές τις χώρες και έχουν οριστεί περαιτέρω βήματα για «μακροχρόνια συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας» με κάθε μία από αυτές. «Ουκρανοί στρατιωτικοί ειδικοί επιχειρούν σε κάθε μία από αυτές τις χώρες υπό τον συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας», έγραψε στο X. «Έχουν αναπτυχθεί μονάδες αναχαίτισης για την προστασία των πολιτικών και κρίσιμων υποδομών. Παράλληλα, γίνεται δουλειά για την επέκταση των περιοχών κάλυψης».

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Κίεβο έχει δηλώσει ότι σχεδόν δώδεκα χώρες ανά τον κόσμο έχουν ζητήσει τη βοήθεια και τις συμβουλές του για την άμυνα απέναντι σε μεγάλες επιθέσεις «κυμάτων» φθηνών καμικάζι drones, τα οποία η Ρωσία εκτοξεύει εδώ και χρόνια κατά του γειτονικού της κράτους και τα οποία πλέον χρησιμοποιεί και το Ιράν στον Κόλπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουμέροφ ανέφερε ότι οι ομάδες επικεντρώνονται στη χρήση ουκρανικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση επιθέσεων από drones και παρέχουν συμβουλές σε εταίρους σχετικά με λύσεις αντιαεροπορικής άμυνας βασισμένες στην εμπειρία της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει διατάξει τον Ουμέροφ, τον ουκρανικό στρατό και το υπουργείο Εξωτερικών να αξιολογήσουν «την πραγματική ετοιμότητα» των χωρών να συμμετάσχουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Είναι σημαντικό η παγκόσμια σημασία της Ουκρανίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας και η ποιότητα της ουκρανικής εμπειρογνωμοσύνης στην προστασία ζωών να αναγνωρίζονται από όλους τους εταίρους», έγραψε, χωρίς να προσδιορίζει περισσότερες λεπτομέρειες.

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