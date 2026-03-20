ΕΕΕΠ: Ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών για το νέο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Με επιστολή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ενημέρωσε τους εποπτευόμενους παρόχους τυχερών παιγνίων ενόψει του νέου κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που υλοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΕΠ ενημέρωσε τους παρόχους σχετικά με την έναρξη και λειτουργία της νέας ευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) η οποία πρόκειται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την 10η Ιουλίου 2027.

Η ΕΕΕΠ σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη της αγοράς και την ομαλή προσαρμογή των εποπτευόμενων φορέων όπως:

στοχευμένες ενημερωτικές συναντήσεις,

παρουσιάσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου AML/CFT και των ενδεχόμενων επιπτώσεών του στην αγορά τυχερών παιγνίων,

την διοργάνωση ημερίδων και workshop για την πληρέστερη ενημέρωση των φορέων της αγοράς

και τέλος συνεργασίες με εξειδικευμένους θεσμικούς φορείς και το οικοσύστημα της παραγωγής τυχερών και ψυχαγωγικών παιγνίων.

Ειδικότερα τώρα, σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΕΕΠ ενθαρρύνει τους εποπτευόμενους φορείς να συμμετέχουν ενεργά μέσω του ιστοτόπου της AMLA (https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations_en),συμβάλλοντας ουσιαστικά στον διάλογο για την προσαρμογή των τυχερών παιγνίων στο νέο κανονιστικό περιβάλλον.