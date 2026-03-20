ΕΕΕΠ: Ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών για το νέο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΕΠ ενημέρωσε τους παρόχους σχετικά με την έναρξη και λειτουργία της νέας ευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) η οποία πρόκειται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την 10η Ιουλίου 2027.
Η ΕΕΕΠ σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη της αγοράς και την ομαλή προσαρμογή των εποπτευόμενων φορέων όπως:
- στοχευμένες ενημερωτικές συναντήσεις,
- παρουσιάσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου AML/CFT και των ενδεχόμενων επιπτώσεών του στην αγορά τυχερών παιγνίων,
- την διοργάνωση ημερίδων και workshop για την πληρέστερη ενημέρωση των φορέων της αγοράς
- και τέλος συνεργασίες με εξειδικευμένους θεσμικούς φορείς και το οικοσύστημα της παραγωγής τυχερών και ψυχαγωγικών παιγνίων.
Ειδικότερα τώρα, σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΕΕΠ ενθαρρύνει τους εποπτευόμενους φορείς να συμμετέχουν ενεργά μέσω του ιστοτόπου της AMLA (https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations_en),συμβάλλοντας ουσιαστικά στον διάλογο για την προσαρμογή των τυχερών παιγνίων στο νέο κανονιστικό περιβάλλον.