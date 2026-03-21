Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε ότι οι περιορισμοί του Πενταγώνου στους δημοσιογράφους είναι αντισυνταγματικοί

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε την Παρασκευή (20/3) ότι οι περιορισμοί του Πενταγώνου στα μέσα ενημέρωσης παραβιάζουν την Πρώτη Τροπολογία και εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώνονται τμήματα της πολιτικής του υπουργείου, δίνοντας μια νίκη στους New York Times, που είχαν καταθέσει αγωγή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο δικαστής Πολ Φρίντμαν, του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Περιφέρειας της Κολούμπια, διέταξε παράλληλα το Πεντάγωνο να αποκαταστήσει τις διαπιστεύσεις επτά δημοσιογράφων των Times.

Οι δημοσιογράφοι είχαν παραδώσει τις διαπιστεύσεις τους τον Οκτώβριο του 2025 αρνούμενοι να υπογράψουν έγγραφο, το οποίο έδινε στο Πεντάγωνο τη δυνατότητα να χαρακτηρίζει δημοσιογράφους ως «κινδύνους ασφαλείας» και να ανακαλεί τις διαπιστεύσεις τους εάν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε ενέργεια που, κατά την κρίση του, απειλεί την εθνική ασφάλεια.

Η πολιτική του Πενταγώνου τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο και προκάλεσε αντιδράσεις από πολυάριθμα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, επειδή τιμωρούσε μεθόδους συλλογής ειδήσεων που προστατεύονται εδώ και καιρό από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Δεκάδες δημοσιογράφοι που είχαν διαπιστεύσεις στο Πεντάγωνο τις παρέδωσαν αντί να υπογράψουν τη νέα πολιτική. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Άμυνας δέχθηκε μια νέα ομάδα διαπιστευμένων μελών των μέσων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν σχολιαστές ή influencers υπέρ του Τραμπ.

Σε ακρόαση στις 6 Μαρτίου για την υπόθεση, ο δικαστής Φρίντμαν έδειξε την απογοήτευσή του για τους κανόνες. Ένας δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εκπροσωπούσε το Υπουργείο Άμυνας προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον δικαστή όταν υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν προστασία της Πρώτης Τροπολογίας όταν ζητούν τη «γνωστοποίηση μη εξουσιοδοτημένων πληροφοριών».

«Γιατί όχι; Γιατί όχι;» απάντησε ο δικαστής Φρίντμαν, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι μπορούν απλώς να αρνηθούν να απαντήσουν σε τέτοιες ερωτήσεις από δημοσιογράφους, αλλά δεν υπάρχει «καμία απαγόρευση» στο να θέτουν ερωτήματα.

Ο δικαστής Φρίντμαν εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός απέναντι σε μια διάταξη που χαρακτήριζε εκτός ορίων ορισμένα αιτήματα δημοσιογραφικών πληροφοριών. Αν και το Πεντάγωνο προσπάθησε να θέσει σαφή όρια μεταξύ απαγορευμένων και προβληματικών αιτημάτων, ο δικαστής δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να το εξηγήσει».

Δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.