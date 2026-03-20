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Ρωσία προς ΗΠΑ: Σταματάμε την παροχή πληροφοριών στο Ιράν αν κάνετε το ίδιο στην Ουκρανία
Ειδήσεις
21:35 - 20 Μαρ 2026

Ρωσία προς ΗΠΑ: Σταματάμε την παροχή πληροφοριών στο Ιράν αν κάνετε το ίδιο στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Μόσχα φέρεται να πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία «δούναι και λαβείν», σύμφωνα με την οποία το Κρεμλίνο θα σταματούσε να μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν — όπως ακριβείς συντεταγμένες αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή — εάν η Ουάσιγκτον διέκοπτε την παροχή πληροφοριών προς την Ουκρανία σχετικά με τη Ρωσία.

Δύο άτομα με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Politico ότι η πρόταση έγινε από τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ προς τους εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών.

Ωστόσο, η ίδια η ύπαρξη της πρότασης έχει προκαλέσει ανησυχία σε Ευρωπαίους διπλωμάτες, που φοβούνται ότι η Μόσχα επιχειρεί να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια κρίσιμη περίοδο για τις διατλαντικές σχέσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την άρνηση συμμάχων να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Την Παρασκευή, χαρακτήρισε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «ΔΕΙΛΟΥΣ» και προειδοποίησε: «Θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ και η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.

Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε την πρόταση της Ρωσίας «εξωφρενική», εκφράζοντας φόβους ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών δεν οδηγούν σε πρόοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αξιοποιούνται από τη Μόσχα για να προωθήσει μια διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ, αφήνοντας την Ευρώπη στο περιθώριο.

Την Πέμπτη (19/3), το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, βρίσκονται «σε αναμονή».

Παράλληλα, η Ρωσία έχει καταθέσει και άλλες προτάσεις σχετικά με το Ιράν, οι οποίες απορρίφθηκαν από την Ουάσιγκτον. Μεταξύ αυτών ήταν και η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγές, η Ρωσία έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με το Ιράν σε επίπεδο πληροφοριών και στρατιωτικής τεχνολογίας από την έναρξη του πολέμου, παρέχοντας δορυφορικές εικόνες και τεχνολογία drones. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις σχετικές αναφορές ως «ψευδείς ειδήσεις».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν και την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «ίσως βοηθά λίγο» το Ιράν, όπως «πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία, παρότι έχουν μειώσει άλλες μορφές στήριξης. Η ανταλλαγή πληροφοριών είχε προσωρινά διακοπεί πέρυσι, μετά από μια επεισοδιακή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σήμερα, η παροχή πληροφοριών παραμένει ένας από τους τελευταίους κρίσιμους πυλώνες της αμερικανικής στήριξης προς το Κίεβο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας.

Οι παραδόσεις όπλων συνεχίζονται μέσω μηχανισμού του ΝΑΤΟ, όπου οι σύμμαχοι πληρώνουν τις ΗΠΑ για εξοπλισμό, ωστόσο υπάρχουν πιέσεις στην προμήθεια κρίσιμων αντιαεροπορικών συστημάτων λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν.

Τέλος, η πρόσφατη απόφαση της Ουάσιγκτον να χαλαρώσει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, με στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

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