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Βαρύ κλίμα στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
22:13 - 20 Μαρ 2026

Βαρύ κλίμα στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές απώλειες κατέγραψε την Παρασκευή η Wall Street, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν —με τη συμμετοχή και του Ισραήλ— συνεχίζεται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη άνοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με ζημιές 0,97% στις 45.576,83 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 1,49% στις 6.508,32 μονάδες και ο Nasdaq βυθίστηκε κατά 2,01% στις 21.440,77 μονάδες.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τις νέες νυχτερινές επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αλλά και τα πλήγματα του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο στέλνει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, ενώ το CBS News ανέφερε ότι γίνονται «εκτεταμένες προετοιμασίες» για πιθανή αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Το sell offστις αγορές επιταχύνθηκε το απόγευμα, όταν το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράκ κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας σε όλα τα πετρελαϊκά πεδία που διαχειρίζονται ξένες εταιρείες. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 122 δολάρια ανά βαρέλι και το WTI να διαπραγματεύεται πάνω από τα 98 δολάρια.

Όπως δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής της Baird, Ρος Μέιφιλντ, εάν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων, οι αγορές ενδέχεται να παραμείνουν υπό πίεση για εβδομάδες, με υψηλές τιμές ενέργειας και έντονη νευρικότητα. «Οι αγορές μετοχών δεν έχουν ακόμη προεξοφλήσει πλήρως ένα τέτοιο σενάριο, επομένως υπάρχει περιθώριο περαιτέρω πτώσης», σημείωσε.

Παράλληλα, οι φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και για καθυστέρηση στις μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve οδήγησαν σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στις αγορές.

Οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν επίσης την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, με τον S&P 500 να εμφανίζει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, υποχωρώντας κατά 7,3% από τα πρόσφατα υψηλά του.

Οι απώλειες ήταν εκτεταμένες, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις. Η Nvidia και η Tesla κατέγραψαν πτώση περίπου 3% η καθεμία, ενώ ακόμη και πιο «αμυντικοί» κλάδοι, όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω της ανόδου των αποδόσεων.

Τέλος, τα σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράν ώθησαν τις τιμές πετρελαίου προς τα πάνω. Το αργό WTI ενισχύθηκε κατά 2,30% στα 97,77 δολάρια το βαρέλι και το Brent εκτινάχθηκε κατά 3,07% στα 111,99 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 22:37
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