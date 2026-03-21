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Ιράν: Απειλές για πλήγματα στα ΗΑΕ αν χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις σε διαφιλονικούμενα νησιά
Ειδήσεις
10:37 - 21 Μαρ 2026

Ιράν: Απειλές για πλήγματα στα ΗΑΕ αν χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις σε διαφιλονικούμενα νησιά

Reporter.gr Newsroom
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Ο ιρανικός στρατός απηύθυνε σήμερα (21/3) προειδοποίηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τονίζοντας ότι θα αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση που το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον νησιών του Κόλπου που βρίσκονται υπό ιρανικό έλεγχο, αλλά διεκδικούνται από τα Εμιράτα.  

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων «Χάταμ αλ Ανμπίγια», η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο Tasnim, αναφέρεται:

«Προειδοποιούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι, εάν εξαπολυθούν νέες επιθέσεις από το έδαφός τους εναντίον των ιρανικών νησιών Αμπού Μούσα και Μεγάλο Τουνμπ στον Περσικό Κόλπο, οι ισχυρές ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ρας αλ Χάιμα, στα ΗΑΕ».

Τα νησιά Αμπού Μούσα, Μεγάλο Τουνμπ και Μικρό Τουνμπ, που βρίσκονται κοντά στην είσοδο των Στενό του Χορμούζ — απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου — αποτελούν εδώ και χρόνια σημείο τριβής ανάμεσα στο Ιράν και τα Εμιράτα.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγορεί τα κράτη του Κόλπου ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον της από τα εδάφη τους. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει προχωρήσει σε επανειλημμένα πλήγματα με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

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