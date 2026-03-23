Το Ισραήλ κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι λειτουργεί σαν «όπλο προπαγάνδας» του Ιράν

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, σε ιρανικό βίντεο εμφανίζεται το μήνυμα: «Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος. Ευχαριστούμε, πρωθυπουργέ», ενώ φέρεται να δείχνει έναν Ιρανό να τοποθετεί αυτοκόλλητο με τη συγκεκριμένη φράση πάνω σε πύραυλο.
Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Πέδρο Σάντσεθ, το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί, τοποθετώντας τα λόγια σου πάνω σε πυραύλους που εκτοξεύονται εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο.
Πώς αισθάνεσαι γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σου και οι δηλώσεις σου συνδέονται με αυτά τα όπλα;
Μην ξεχνάς ότι η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, βρίσκεται εντός της εμβέλειάς τους».
?? Pedro Sánchez - Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026
How does it feel knowing your face & words are on these missiles?
Keep in mind that Europe - including Spain - is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh