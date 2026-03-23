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Reuters: Το τηλεφώνημα που άνοιξε τον δρόμο για το χτύπημα ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν και τη δολοφονία Χαμενεΐ
Ειδήσεις
23:00 - 23 Μαρ 2026

Reuters: Το τηλεφώνημα που άνοιξε τον δρόμο για το χτύπημα ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν και τη δολοφονία Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
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Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενγιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξηγώντας τους λόγους για μια περίπλοκη στρατιωτική επιχείρηση – την οποία ο Αμερικανός ηγέτης είχε στο παρελθόν απορρίψει.

Το «παράθυρο ευκαιρίας» για πλήγμα αποκεφαλισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, που είχαν στη διάθεσή τους και οι δύο ηγέτες, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ επρόκειτο να συναντηθεί με στενούς συνεργάτες του στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη. Αυτό δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για ένα λεγόμενο «χτύπημα αποκεφαλισμού», δηλαδή μια επίθεση που στοχεύει την κορυφή της ηγεσίας ενός κράτους.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, νεότερες πληροφορίες, έδειχναν ότι η συνάντηση μεταφέρθηκε νωρίτερα το Σάββατο το πρωί, περιορίζοντας δραματικά το χρονικό περιθώριο δράσης.

Το επιχείρημα Νετανιάχου προς τον Τραμπ

Ο Νετανιάχου, που επί δεκαετίες υποστήριζε μια τέτοια επιχείρηση, φέρεται να υποστήριξε ότι ίσως δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία για την εξόντωση του Χαμενεΐ. Παράλληλα, επικαλέστηκε και προηγούμενες ιρανικές απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου το 2024.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν κατηγορήσει Πακιστανό πολίτη ότι προσπάθησε να στρατολογήσει άτομα στις ΗΠΑ για την υλοποίηση της επίθεσης, ως αντίποινα για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί

Η απόφαση για την επιχείρηση «Epic Fury»

Μέχρι τη στιγμή της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ είχε ήδη εγκρίνει κατ’ αρχήν στρατιωτική δράση, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει το πότε και το πώς. Το τηλεφώνημα θεωρείται από πηγές ως η «τελική ώθηση» πριν δώσει την εντολή για την επιχείρηση Operation Epic Fury στις 27 Φεβρουαρίου.

Ο Νετανιάχου φέρεται να τόνισε ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία, ενδεχομένως πυροδοτώντας και εσωτερική εξέγερση στο Ιράν.

Η επίθεση και η ανακοίνωση του θανάτου

Οι πρώτες βόμβες έπληξαν στόχους το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου. Το ίδιο βράδυ, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν η καταστροφή των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν, η εξουδετέρωση του ναυτικού του και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Η διαφωνία για το ποιος πήρε την απόφαση

Ο Νετανιάχου απέρριψε ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ «έσυρε» τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, τονίζοντας ότι η απόφαση ανήκε αποκλειστικά στον Τραμπ.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ του Reuters δείχνει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άσκησε σημαντική επιρροή, παρουσιάζοντας την επίθεση ως μοναδική ευκαιρία – τόσο στρατηγικά όσο και πολιτικά.

Από τη διπλωματία στην κλιμάκωση

Παρά την προεκλογική του δέσμευση για αποφυγή πολέμου, ο Τραμπ άρχισε να εξετάζει στρατιωτική δράση όταν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατέρρευσαν.

Προηγήθηκε επίθεση τον Ιούνιο σε πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ ακολούθησε στενότερη συνεργασία μεταξύ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της αμερικανικής διοίκησης CENTCOM.

Οι συνέπειες της σύγκρουσης

Η σύγκρουση είχε βαριές επιπτώσεις:

  • Πάνω από 2.300 Ιρανοί άμαχοι νεκροί
  • Τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν
  • Επιθέσεις σε συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο
  • Κλείσιμο κρίσιμων θαλάσσιων οδών
  • Εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου διεθνώς

Η επόμενη ημέρα στο Ιράν

Παρά τις εκτιμήσεις ότι η εξόντωση της ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος, η Central Intelligence Agency είχε προειδοποιήσει ότι πιθανός διάδοχος θα ήταν σκληροπυρηνικός.

Τελικά, νέος ανώτατος ηγέτης αναδείχθηκε ο γιος του Μοτζάμπα Χαμενεΐ ο οποίος θεωρείται ακόμη πιο αντι-αμερικανός.

Τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Φρουροί της Επανάστασης παραμένουν στους δρόμους και εκατομμύρια Ιρανοί εξακολουθούν να ζουν υπό καθεστώς φόβου και αβεβαιότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 21:44
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