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Δανία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές - Η Φρέντερικσεν «έτοιμη» για τρίτη θητεία
Ειδήσεις
11:38 - 24 Μαρ 2026

Δανία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές - Η Φρέντερικσεν «έτοιμη» για τρίτη θητεία

Reporter.gr Newsroom
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Στη Δανία άνοιξαν σήμερα, 24 Μαρτίου 2026, οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, με τους πολίτες να προσέρχονται για να εκλέξουν τη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου των 179 εδρών. Οι τελευταίες ενδείξεις και δημοσκοπήσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι η απερχόμενη πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντερικσεν, ενδέχεται να κερδίσει τρίτη θητεία, κυρίως λόγω της ισχυρής ηγετικής της στάσης απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Η πολιτική αναλύτρια της εφημερίδας Politiken, Ελίζαμπετ Σβάνε, τόνισε στο AFP ότι «η σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησης παραμένει αβέβαιη, αλλά φαίνεται πιθανό ότι η Φρέντερικσεν θα παραμείνει επικεφαλής». Παρά την επιφυλακτικότητα ορισμένων ψηφοφόρων, «τη θεωρούν καλή ηγέτιδα», σημείωσε. Η 48χρονη πρωθυπουργός, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών από το 2019, απέδειξε τις ηγετικές της ικανότητες και κατά τη διάρκεια της διαμάχης για την πρόταση Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Όλε Βέβερ, επισήμανε ότι μια δεξιά κυβέρνηση είναι δύσκολο να σχηματιστεί, καθώς θα έπρεπε να συγκεντρώσει κόμματα από την άκρα δεξιά έως πιο κεντρώα, τα οποία συχνά έχουν αντιθέσεις μεταξύ τους. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ελαφρύ προβάδισμα εννέα εδρών για το αριστερό μπλοκ, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται πλειοψηφία.

Η σημασία των υπερπόντιων εδαφών

Οι τέσσερις έδρες των υπερπόντιων περιοχών, δύο της Γροιλανδίας και δύο των νησιών Φερόε , ενδέχεται να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην ισορροπία δυνάμεων. Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά των βουλευτών του κόμματος των Μετριοπαθών, υπό τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Στο Νούουκ της Γροιλανδίας, η προεκλογική εκστρατεία συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον, με πάνω από 20 υποψηφίους να διεκδικούν τις δύο έδρες. Ο Γιούνο Μπέρτελσεν, επικεφαλής του αυτονομιστικού κόμματος Naleraq, επεσήμανε ότι «οι εκλογές θα καθορίσουν την κατεύθυνση για το μέλλον» και ότι η Γροιλανδία παρακολουθεί «πέρα από την επιρροή του Τραμπ».

Η υποψήφια του αριστερού κόμματος IA, Νάαζα Νατάνιλσεν, ανέφερε ότι η αυξημένη αμερικανική πίεση έχει εντείνει το ενδιαφέρον για την εκπροσώπηση της Γροιλανδίας στο δανικό κοινοβούλιο.

Εσωτερικά ζητήματα και μεταναστευτική πολιτική

Στην ηπειρωτική Δανία, οι ψηφοφόροι επικεντρώθηκαν κυρίως σε εσωτερικά θέματα: το κόστος ζωής, το κράτος πρόνοιας και το περιβάλλον. Οι Σοσιαλδημοκράτες έδωσαν έμφαση στην ποιότητα του πόσιμου νερού, που επηρεάζεται από νιτρικά άλατα λόγω εντατικής γεωργίας και χοιροτροφίας.

Η κυβέρνηση Φρέντερικσεν προώθησε επίσης αυστηροποίηση των κανόνων μετανάστευσης με 18 νέες προτάσεις. Μεταξύ αυτών, προτάθηκε η στέρηση μη απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης σε αλλοδαπούς που έχουν εκφράσει απειλές ή βία κατά του προσωπικού υγείας. Το Δανικό Λαϊκό Κόμμα (DF), κόμμα της ακροδεξιάς, υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά.

Κάλπες και exit polls

Οι κάλπες στην ηπειρωτική Δανία θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), οπότε και αναμένονται τα πρώτα exit polls, που θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για την τελική διαμόρφωση του κοινοβουλίου και την πιθανή τρίτη θητεία της Μέτε Φρέντερικσεν.

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