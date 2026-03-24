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«Ζώνη ασφαλείας» θέλει να φτιάξει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο
Ειδήσεις
18:15 - 24 Μαρ 2026

«Ζώνη ασφαλείας» θέλει να φτιάξει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Για «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο έκανε λόγο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, λέγοντας ότι οι IDF θα ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της περιοχής στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά της Χεζμπολάχ.  

Οι IDF, δήλωσε ο Κατς, «κάνουν τώρα ελιγμούς σε λιβανέζικο έδαφος για να καταλάβουν μια πρώτη γραμμή άμυνας, εξαλείφοντας τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και καταστρέφοντας τις τρομοκρατικές υποδομές που είχαν εγκατασταθεί εκεί, καθώς και τα σπίτια στα λιβανέζικα παραμεθόρια χωριά, τα οποία χρησιμεύουν ως τρομοκρατικά φυλάκια για κάθε σκοπό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ισραηλινά στρατεύματα θα δημιουργήσουν μια «ζώνη ασφαλείας» μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Σκοπός τους – όπως είπε – θα είναι «να δημιουργήσουν έναν αμυντικό χώρο και να κρατήσουν την απειλή μακριά», με βάση το μοντέλο που ακολουθήθηκε στη Ράφα και το Μπέιτ Χανούν – μεγάλα αστικά κέντρα στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από αεροπορικές επιδρομές και παραμένουν υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Οι χιλιάδες κάτοικοι του Λιβάνου που έχουν εκτοπιστεί «δεν θα επιστρέψουν νότια του ποταμού Λιτάνι μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου τμήματος» του Ισραήλ, είπε ακόμη και συμπλήρωσε:

«Η αρχή είναι σαφής: υπάρχει τρομοκρατία και πύραυλοι, δεν υπάρχουν σπίτια και δεν υπάρχουν κάτοικοι – και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι μέσα».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των ισραηλινών επιχειρήσεων ανατινάχτηκαν 5 γέφυρες που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ «για τη διέλευση τρομοκρατών και όπλων».

Πάνω από 1.000 οι νεκροί στον Λίβανο

Σύμφωνα με το Υπ. Υγείας του Λιβάνου, οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις έχουν ξεπεράσει τους 1.000, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 118 παιδιών και 40 εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, από τη μεριά τους, συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι ο στόχος των επιθέσεων είναι η προστασία των κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται πως ο νότιος Λίβανος είναι η καρδιά της σιιτικής μουσουλμανικής κοινότητας του Λιβάνου, της κύριας βάσης υποστήριξης της Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 σε απάντηση στην ισραηλινή κατοχή του Λιβάνου κατά τη διάρκεια του 15ετούς λιβανέζικου εμφυλίου πολέμου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ομάδα έχει αρνηθεί να συζητήσει το ενδεχόμενο αφοπλισμού της.

Στην ενημέρωση που πραγματοποίησε με τους αρχηγούς άμυνας την Τρίτη (24/3), ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ισχυρίστηκε ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν είχε κάνει «τίποτα».

Από την άλλη, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, περιέγραψε τα ισραηλινά σχέδια ως «πολιτική συλλογικής τιμωρίας εναντίον των αμάχων».

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