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Μπολσονάρου: Κατ&#039; οίκον θα εκτίσει την ποινή 27 ετών που του επιβλήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος
Ειδήσεις
23:06 - 24 Μαρ 2026

Μπολσονάρου: Κατ' οίκον θα εκτίσει την ποινή 27 ετών που του επιβλήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαίχ Μπολσονάρου, έλαβε άδεια από δικαστή να εκτίσει κατ’ οίκον την ποινή κάθειρξης των 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης της υγείας του.      

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση εκδόθηκε από δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, μετά τη νοσηλεία του Μπολσονάρου από τις 13 Μαρτίου εξαιτίας πνευμονίας και άλλων προβλημάτων υγείας, τα οποία συνδέονται και με τον σοβαρό τραυματισμό του κατά την επίθεση με μαχαίρι που υπέστη το 2018.

Αρχικά, ο δικαστής ενέκρινε κατ’ οίκον περιορισμό διάρκειας 90 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν νέας ιατρικής αξιολόγησης. Με τη λήξη της περιόδου, θα επανεξεταστεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση του μέτρου.

Σύμφωνα με τους όρους, ο 71χρονος πολιτικός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, ούτε μέσω τρίτων. Επιπλέον, δεν μπορεί να δέχεται επισκέψεις πέραν των γιατρών και των μελών της οικογένειάς του. Θα παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές στην κατοικία του στη Μπραζίλια. Ο δικαστής προειδοποίησε ότι σε περίπτωση παραβίασης των όρων, ο Μπολσονάρου θα επιστρέψει στη φυλακή ή θα μεταφερθεί ξανά σε νοσοκομείο.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα Πάουλο Γκόνετ, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας σπάνια ανακαλεί τέτοιου είδους μέτρα, εκτός αν υπάρξει σημαντική βελτίωση της υγείας του κρατουμένου ή παραβίαση των όρων.

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