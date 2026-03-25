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ΕΕ: Καθυστερεί η πρόταση για οριστική απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου λόγω Μέση Ανατολής
Ειδήσεις
10:37 - 25 Μαρ 2026

ΕΕ: Καθυστερεί η πρόταση για οριστική απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου λόγω Μέση Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναβολή οδηγείται η παρουσίαση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, η οποία αρχικά επρόκειτο να κατατεθεί στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ατζέντα της ΕΕ.

Παρά την καθυστέρηση, ευρωπαϊκές πηγές διαβεβαιώνουν ότι το σχέδιο δεν έχει εγκαταλειφθεί και αναμένεται να προχωρήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, με την αναβολή να αποδίδεται στις έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην προσφορά πετρελαίου, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των τιμών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να κινηθούν με προσοχή πριν προχωρήσουν σε νέες δεσμευτικές αποφάσεις.

Η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπει την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου έως το τέλος του 2027, επιδιώκοντας να «κλειδώσει» τη σταδιακή απεξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια, ακόμη και σε περίπτωση μελλοντικής άρσης των κυρώσεων λόγω πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Ήδη, αντίστοιχη στρατηγική έχει υιοθετηθεί και για το φυσικό αέριο.

Στην πράξη, η άμεση επίδραση του μέτρου εκτιμάται περιορισμένη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο μετά το 2022, με τις εισαγωγές να αντιστοιχούν μόλις στο 1% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει πολιτικά ευαίσθητο. Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν να διατηρούν ενεργειακούς δεσμούς με τη Μόσχα, ενώ πρόσφατες εντάσεις με την Ουκρανία για τη διακοπή ροής πετρελαίου μέσω αγωγών ανέδειξαν τις εσωτερικές διαφωνίες εντός της ΕΕ, φτάνοντας μέχρι και σε μπλοκάρισμα ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει καταστήσει σαφές ότι η επιστροφή στη ρωσική ενέργεια θα συνιστούσε «στρατηγικό λάθος», επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης.

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