Ιράν σε Τραμπ: «Καμία διαπραγμάτευση - Μιλάς μόνος σου», ενώ ο πόλεμος κλιμακώνεται

Το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου για ύπαρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εισέρχεται στην 26η ημέρα του και η ένταση παραμένει υψηλή σε πολλαπλά μέτωπα.

Εκπρόσωπος του αρχηγού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να συνάψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον «ούτε τώρα ούτε ποτέ», υπογραμμίζοντας πως οι αμερικανικές αναφορές σε συνομιλίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ούτε άμεσες ούτε έμμεσες, με τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, Πακιστανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Πακιστάν φέρεται να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, αν και οι ιρανικές αρχές επιμένουν ότι δεν έχει ανοίξει κανάλι διαλόγου.

Σε δηλώσεις του, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την κατάσταση ως διπλωματική επιτυχία, σημειώνοντας πως «διαπραγματεύεται με τον εαυτό του» και προσπαθεί να μετατρέψει μια δύσκολη στρατιωτική εξέλιξη σε πολιτικό αφήγημα.

Παράλληλα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις απώλειες να αυξάνονται. Στο Ιράκ, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από επιθέσεις των ΗΠΑ σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές. Στον Λίβανο, ισραηλινά πλήγματα σε περιοχές του νότου προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ατόμων και τον τραυματισμό ακόμη 23, ενώ μαχητές της Χεζμπολάχ απάντησαν με επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με τις διπλωματικές κινήσεις να συνοδεύονται από συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την πορεία και την έκβαση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.