Κόστα: «Χρόνια πολλά Ελλάδα» - Στα ελληνικά οι ευχές του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στο ίδιο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο της Ακρόπολης, ο κ. Κόστα παραθέτει «Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy» και εύχεται στα ελληνικά «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε για την ημέρα, ευχήθηκε στα ελληνικά «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα» και, μέσω της πλατφόρμας του Instagram.
Today we celebrate Greece’s Independence Day, a moment to honor the country’s history and enduring spirit. ??— António Costa (@eucopresident) March 25, 2026
Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες! pic.twitter.com/rfHx9DfzLU