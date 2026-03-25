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Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ και δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο
Ειδήσεις
15:20 - 25 Μαρ 2026

Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ και δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρόταση για κατάπαυση του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν την Τετάρτη (25/3) ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων FARS, επικαλούμενο αυτό που χαρακτήρισε ως καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες των ΗΠΑ να επιβληθεί εκεχειρία και να ξεκινήσουν έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το Ιράν δεν αποδέχεται εκεχειρία», δήλωσε η πηγή στο FARS, σύμφωνα με μετάφραση της ανάρτησης του ειδησεογραφικού ιστότοπου στο Telegram που δημοσίευσε τη συνέντευξη.

«Καταρχάς, δεν είναι λογικό να εισέλθουμε σε μια τέτοια διαδικασία με εκείνους που παραβιάζουν τη συμφωνία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι το Ιράν σκοπεύει να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους στον πόλεμο και ότι μόνο τότε θα υπάρξει πιθανότητα τερματισμού της σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhbvh53md6y9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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