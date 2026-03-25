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Η ΕΕ στρέφεται στις startups για την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης
Ειδήσεις
17:04 - 25 Μαρ 2026

Η ΕΕ στρέφεται στις startups για την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης

Reporter.gr Newsroom
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Οι προσπάθειες της Ευρώπης να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες έκαναν την Τετάρτη (25/3) ένα μικρό αλλά συμβολικό βήμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιχορηγήσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες αμυντικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ποσό της ανακοίνωσης είναι περιορισμένο – 115 εκατομμύρια ευρώ από τον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία θα διανεμηθούν σε επιχορηγήσεις έως 5 εκατομμυρίων ευρώ ανά εταιρεία. Ωστόσο, ο βασικός στόχος είναι η ταχύτητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι επιδιώκει να διοχετεύσει κεφάλαια σε μικρές αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μέσα σε τέσσερις μήνες, ανταποκρινόμενη σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο αμυντικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί εδώ και καιρό πρόβλημα για τις μικρές εταιρείες στην Ευρώπη. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που ανέφερε σήμερα ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κομπίλιους είναι ότι περίπου το 75% των αμυντικών προμηθειών στην Ευρώπη κατευθύνεται σε μεγάλους εργολάβους, σε σύγκριση με λιγότερο από 40% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιορισμένο ύψος της χρηματοδότησης αναδεικνύει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην προσπάθειά της να ενισχύσει το προφίλ της ως σοβαρός αμυντικός παράγοντας. Πέρα από το πρόγραμμα δανείων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ονομασία SAFE, οι περισσότερες σημαντικές αποφάσεις για αμυντικές δαπάνες λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών-μελών και όχι από τις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στην ανάπτυξη αντιβαλλιστικών πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας – ένα κρίσιμο ζήτημα για την Ουκρανία, η οποία συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις με drones από τη Ρωσία – κενά που προγράμματα όπως το σημερινό δύσκολα μπορούν να καλύψουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αμυντικές προκλήσεις της Ευρώπης αναμένεται να παρουσιαστούν την Πέμπτη (26/3), όταν ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του οργανισμού για το 2025. Αναμένεται επίσης να δώσει ενημέρωση για την πρόοδο των κρατών-μελών της Συμμαχίας ως προς την επίτευξη των στόχων αμυντικών δαπανών που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της Χάγης πέρυσι.

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