Χούθι: Έτοιμοι να πλήξουν θαλάσσιες οδούς ως συμπαράσταση στην Τεχεράνη

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δηλώνουν έτοιμοι να εμπλακούν στον πόλεμο στο πλευρό της Τεχεράνης εφόσον χρειαστεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με ηγετικό στέλεχος των Χούθι που μίλησε στο Reuters, το κίνημα είναι στρατιωτικά έτοιμο να πλήξει εκ νέου κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την ενεργειακή και οικονομική κρίση που έχει προκληθεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, που βρίσκεται στα ανοικτά της Υεμένης και αποτελεί βασικό πέρασμα προς τη Διώρυγα του Σουέζ, θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διεθνή ναυτιλία, ιδιαίτερα για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Μεσόγειο και την Ασία.

Μέχρι στιγμής, σύμμαχοι του Ιράν στον Λίβανο και το Ιράκ έχουν ήδη εμπλακεί στη σύγκρουση, ωστόσο οι Χούθι δεν έχουν ακόμη ανοίξει νέο μέτωπο. Διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι το κίνημα ενδέχεται να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να δράσει συντονισμένα με την Τεχεράνη, ώστε να μεγιστοποιήσει την πίεση.

Οι Χούθι είχαν στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο στήριξης των Παλαιστινίων, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023. Οι επιθέσεις αυτές σταμάτησαν έπειτα από εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2025 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ιρανικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανοίγματος νέου μετώπου στην περιοχή, εάν υπάρξουν επιθέσεις κατά ιρανικού εδάφους ή στρατηγικών θέσεων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.