Νέες βολές του Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ: Δεν θα ξεχάσουμε τη στάση των συμμάχων

Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (26/3), εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη μη στήριξη των εταίρων του στο ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε, μάλιστα, ξανά ότι δεν θα ξεχάσει αυτήν τη στάση τους.

Μίλησε με υποτιμητικά λόγια για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι τα βρετανικά πολεμικά πλοία είναι «παιχνιδάκια» σε σύγκριση με τα αμερικανικά. Κριτική άσκησε και στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις διαφοροποίησής του ως ακατάλληλες.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει σε δηλώσεις του ότι κερδίζει τον πόλεμο στο Ιράν. Αφού ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους και εκείνοι του αρνήθηκαν, με το επιχείρημα ότι δεν διαβουλεύτηκε ποτέ μαζί τους την επίθεση στο Ιράν, άρχισε να «στάζει δηλητήριο» για τη στάση τους. Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σκεφτούν ξανά τον ρόλο τους στο ΝΑΤΟ.

Από την άλλη, αρκετοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η μόνη φορά που ενεργοποιήθηκε η ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, το περίφημο Άρθρο 5, έγινε από τις ΗΠΑ, στον απόηχο των τρομοκρατικών χτυπημάτων της Αλ Κάιντα την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Μάλιστα, αρκετοί έσπευσαν να στηρίξουν τους αμφιλεγόμενους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ. Δύο δεκαετίες μετά, η Δανία, που υποστήριξε τις ΗΠΑ σε αμφότερες επιχειρήσεις, απειλήθηκε από τις ΗΠΑ του Τραμπ με στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία.

Επιπλέον, ο Τραμπ ήταν ο ίδιος που αμφισβήτησε τον ρόλο του ΝΑΤΟ και το κατά πόσο θα συνέδραμε στην άμυνα των Ευρωπαίων ήδη από την πρώτη του θητεία. Είχε πει, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα ρίσκαρε τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο για ένα κράτος όπως το Μαυροβούνιο. Το 2024, στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας, είχε επίσης δηλώσει ότι θα ενθάρρυνε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να χτυπήσει μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Συνεπώς, ο πλανητάρχης κατηγορεί τους εταίρους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης, όταν η ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει. Από την άλλη, ο ίδιος έχει υποβαθμίσει τον αποτρεπτικό παράγοντα του ΝΑΤΟ με τη στάση του έναντι των εταίρων του και με πράξεις όπως ο αποκλεισμός τους από τις διαβουλεύσεις για το μέλλον της Ουκρανία.

Εν τέλει, με αυτήν του τη στάση υποβαθμίζει την επιρροή των ΗΠΑ στον κόσμο, ενισχύοντας τους κύριους ανταγωνιστές τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhcxdofojngh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}