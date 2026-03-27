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ΟΗΕ: Συναγερμός για τους πρόσφυγες στο Ιράν - Έκκληση για $80 εκατ. εν μέσω ανθρωπιστικής ασφυξίας
Ειδήσεις
20:45 - 27 Μαρ 2026

ΟΗΕ: Συναγερμός για τους πρόσφυγες στο Ιράν - Έκκληση για $80 εκατ. εν μέσω ανθρωπιστικής ασφυξίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε επείγουσα διεθνή έκκληση για τη συγκέντρωση 80 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την κάλυψη κρίσιμων ανθρωπιστικών αναγκών εκατομμυρίων προσφύγων στο Ιράν, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επιδεινώνει δραματικά τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου δύο εκατομμύρια πρόσφυγες, μαζί με τις κοινότητες που τους φιλοξενούν, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες πιέσεις σε βασικούς τομείς όπως η ασφάλεια, η απασχόληση και η στέγαση. Το Ιράν, που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως, έχει δεχθεί ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, με περίπου 4,5 εκατομμύρια Αφγανούς και εκατοντάδες χιλιάδες Ιρακινούς να ζουν εντός της επικράτειάς του.

Η επιδείνωση της κατάστασης αποδίδεται στην πρόσφατη ένταση στην περιοχή, η οποία έχει οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, αυξημένη ανασφάλεια και έντονη ψυχολογική επιβάρυνση για τους εκτοπισμένους πληθυσμούς. Όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι του ΟΗΕ, οι ανάγκες για άμεση στήριξη σε τρόφιμα, στέγη και υγειονομική περίθαλψη αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες υπό τον συντονισμό της Ύπατης Αρμοστείας καταρτίζουν ένα έκτακτο σχέδιο παρέμβασης, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη περίπου 1,8 εκατομμυρίων προσφύγων, αλλά και ενός επιπλέον ενός εκατομμυρίου πολιτών του Ιράν που φιλοξενούν τους εκτοπισμένους και επηρεάζονται άμεσα από την κρίση.

Η χρηματοδοτική έκκληση αφορά την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2026 και επικεντρώνεται στην κάλυψη άμεσων αναγκών, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι η πίεση στα κοινωνικά συστήματα της χώρας αυξάνεται επικίνδυνα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι Αφγανοί πρόσφυγες ζουν εντός αστικών κέντρων, γεγονός που καθιστά την κρίση ακόμη πιο σύνθετη και διάχυτη.

Εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας τονίζουν ότι καθημερινά καταγράφονται χιλιάδες αιτήματα βοήθειας από πρόσφυγες που βρίσκονται σε απόγνωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης διεθνούς κινητοποίησης προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

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