Ισπανία: «Μπλόκο» στον εναέριο χώρο της για επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ φαίνεται να υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι στις ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πιο συγκεκριμένα, η Ισπανία προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της για πτήσεις που συνδέονται με την επιχείρηση «Επική Οργή», την οποία έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση δεν περιορίζεται μόνο στην απαγόρευση χρήσης των αμερικανικών βάσεων σε Κάδιθ και Σεβίλλη από μαχητικά ή αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά επεκτείνεται και στην απαγόρευση διέλευσης μέσω ολόκληρου του FIR Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais, η αμερικανική πλευρά εγκατέλειψε τα σχέδιά της για ανάπτυξη στρατηγικών βομβαρδιστικών τύπου B-52 και B-1 στη βάση του Μορόν, έπειτα από διαβουλεύσεις με την ισπανική κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει τα αμερικανικά αεροσκάφη να τροποποιούν τις διαδρομές τους, παρακάμπτοντας την Ιβηρική Χερσόνησο.

Παράλληλα, η Μαδρίτη εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει και τη διευκόλυνση πλοίων που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση, διευρύνοντας την αποστασιοποίησή της από τις επιχειρησιακές κινήσεις των συμμάχων της.