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Το ΠΑΣΟΚ ενώθηκε – Μπορεί να αντιπολιτευτεί;
Γρηγόρης Νικολόπουλος
11:20 - 30 Μαρ 2026

Το ΠΑΣΟΚ ενώθηκε – Μπορεί να αντιπολιτευτεί;

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πέτυχε το βασικό ζητούμενο για το εσωστρεφές μέχρι σήμερα κίνημα. Την ενότητα. Όλες οι ομιλίες ήταν ενωτικές, όλοι οι ομιλητές κινήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή τα ισχυρότερα στελέχη του κόμματος που αμφισβητούσαν τον Ανδρουλάκη, θα στρέψουν τώρα την κριτική τους στην κυβέρνηση και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αύξηση των δημοσκοπικών και μελλοντικά εκλογικών ποσοστών του κόμματος.

Τα εσωτερικά τους ζητήματα, όπως οι αλλαγές του καταστατικού που ψηφίστηκαν ομόφωνα, κανένα ενδιαφέρον δεν έχουν για τα μη μέλη, για τους ψηφοφόρους. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το τι ειπώθηκε σχετικά με τα προβλήματα και τις λύσεις τους που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ώστε να αποφασίσουν αν θα το ψηφίσουν στις εκλογές ή όχι.

Και αυτά που ειπώθηκαν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τη βελτίωση της ζωής του πολίτη, με πλήθος μέτρων που προανήγγειλε ο Ανδρουλάκης για την οικονομία γενικώς, για την ακρίβεια, για τα εισοδήματα και τις συντάξεις, για την υγεία και την παιδεία.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, περιέγραψε το τι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί η δημοκρατία, όχι απλώς σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως είναι η στήριξη των ανεξάρτητων αρχών και η καθιέρωση μιας υποχρεωτικής Έκθεσης Κοινωνικής Ευημερίας παράλληλα με κάθε Προϋπολογισμό - να μετράμε τους δείκτες ανισότητας, στέγασης, περιβάλλοντος, ευημερίας του πολίτη και ευζωίας της κοινωνίας. Η κυβέρνηση θα λογοδοτεί για αυτούς, όπως λογοδοτεί για το έλλειμμα. Γιατί η κοινωνική ανισότητα είναι έλλειμμα μεγαλύτερο - πολιτικό και ηθικό, είπε.

Ο πρώην Πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος, πρότεινε τη σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου· ενός κοινωνικού συμβολαίου, το οποίο – όπως υπογράμμισε – δεν επεδίωξε η κυβέρνηση της ΝΔ. Και αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του Συντάγματος και στο ζήτημα των υποκλοπών.

Όλα τα στελέχη του κόμματος κινήθηκαν σε ενωτικό κλίμα, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συμπληρωματικό κόμμα αλλά κόμμα εξουσίας και μεταρρύθμισης και ότι δεν θα συνεργαστεί σε μια κυβέρνηση με τη ΝΔ.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ που υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις κατά 15 περίπου μονάδες από τη ΝΔ, μπορεί να πείσει τους πολίτες και να κερδίσει τις εκλογές. Η απάντηση που προέκυψε από τα στελέχη στα οποία έθεσε την ερώτηση το reporter.gr, και που διατυπώθηκε με σαφήνεια από τη Μιλένα Αποστολάκη, είναι πως αυτό είναι εφικτό, αν το ΠΑΣΟΚ αντιπολιτευτεί με σοβαρότητα και ευθύνη, πράγμα που φαίνεται διατεθειμένο να κάνει από εδώ και πέρα.

Τη στιγμή αυτή, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πεδίο αντιπαράθεσης σε τρία κυρίως επίπεδα.

Πρώτον στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η οποία πνίγει ήδη τα νοικοκυριά και η οποία θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν. Δεύτερον στις υποκλοπές που η επανεξέταση της υπόθεσης από την εισαγγελία με βάση τις καταγγελίες του ισραηλινού ιδιοκτήτη του predator Ντίλιαν προκαλούν μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση. Και τρίτον με τις υποθέσεις διαφθοράς, ιδίως στα αναπτυξιακά κονδύλια, όπου φαίνεται ότι ελάχιστοι ευνοημένοι επιχειρηματίες και σύμβουλοι της κυβέρνησης απορρόφησαν με απευθείας αναθέσεις το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του αναπτυξιακού πακέτου.

Και τα τρία αυτά πεδία αντιπαράθεσης δίνουν την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίσει τις διαφορές του με τη ΝΔ, τονίζοντας ουσιαστικά ότι ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει τους λίγους και ισχυρούς και ευνοεί την οικονομική ανισότητα, δεν προστατεύει τους απλούς πολίτες και δεν μοιράζει δίκαια, ούτε προς το συμφέρον της οικονομίας και της χώρας το δημόσιο χρήμα.

Οι συνθήκες, λοιπόν, δίνουν σημαντικές ευκαιρίες αντιπολίτευσης και μένει να δούμε αν θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να τις αξιοποιήσει.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 12:34
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