ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαγκάρντ vs Μπέσεντ για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις
18:27 - 31 Μαρ 2026

Λαγκάρντ vs Μπέσεντ για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά τη συνάντηση της G7, η Κριστίν Λαγκάρντ εξέφρασε τις επιφυλάξεις της απέναντι στην εκτίμηση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι οι οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο στο Ιράν θα είναι περιορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.  

Ο Μπέσεντ φέρεται να υποβάθμισε τον αντίκτυπο των εβδομάδων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι οι αναταράξεις —όπως και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ— θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντέτεινε, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της G7 τη Δευτέρα (30/3), ότι οι επιπτώσεις θα είναι μακροχρόνιες, καθώς οι ζημιές που έχουν ήδη προκληθεί είναι εκτεταμένες. Στη συζήτηση συμμετείχαν κεντρικοί τραπεζίτες και υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας.

Εκπρόσωποι του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησαν σε σχετικά αιτήματα για σχόλιο, ενώ η ΕΚΤ απέφυγε να τοποθετηθεί.

Η διαφωνία αυτή αποτυπώνει την εντεινόμενη απόκλιση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, με την τελευταία να επηρεάζεται περισσότερο από την άνοδο των τιμών ενέργειας και τις διαταραχές στη ναυτιλία, που προκλήθηκαν από μια σύγκρουση στην οποία δεν είχε εμπλοκή.

Την ίδια ώρα, ο Μπέσεντ προσπαθεί να καθησυχάσει την αμερικανική κοινή γνώμη, υποστηρίζοντας ότι η αγορά πετρελαίου διαθέτει επαρκή αποθέματα και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά.

Αντίθετα, η Λαγκάρντ εμφανίζεται πιο ανήσυχη. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ, το οποίο λαμβάνει υπόψη παρατεταμένες διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία έως και τα τέλη του 2026, καθώς και περαιτέρω καταστροφές υποδομών, ο πληθωρισμός ενδέχεται να φτάσει στο 6,3%.

«Αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό σοκ, που πιθανότατα ξεπερνά αυτό που μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στον Economist. Όσον αφορά την εξόρυξη, τη διύλιση και τη διανομή πετρελαίου, «έχουν ήδη καταστραφεί πάρα πολλά και δεν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθούν μέσα σε λίγους μήνες».

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 18:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
Ειδήσεις

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…
Ανεμοδείκτης

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ