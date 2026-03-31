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Όμιλος Fourlis: Επιταχύνει την ανάπτυξη του brand Holland &amp; Barrett στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
17:58 - 31 Μαρ 2026

Όμιλος Fourlis: Επιταχύνει την ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA - Reuters:FRLr.AT - ISIN: GRS096003009) ανακοινώνει ότι στις 31 Μαρτίου 2026 υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με την Golden Age Capital Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ., μέτοχο πλειοψηφίας της DrP Group IKE (“DrP Group”), για τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα.

Η συνεργασία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του brand Holland & Barrett μέσω του καναλιού του φαρμακείου, αξιοποιώντας το δίκτυο φαρμακείων της DrP Group και τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο πλευρών, ενισχύοντας σημαντικά την εμβέλεια και την προσβασιμότητά του. Η υπάρχουσα παρουσία του brand θα ενισχυθεί μέσα από ευέλικτα μοντέλα λιανικής εντός φαρμακείων, όπως shop-in-shop concepts και ειδικά διαμορφωμένους χώρους merchandising.

Στο πλαίσιο της επερχόμενης συναλλαγής και υπό την αίρεση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσής της, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της εταιρείας Wellness Market S.A., η οποία εκπροσωπεί το brand Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της DrP Group, με το υπόλοιπο 85% να ανήκει στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, ο Όμιλος Fourlis θα αποκτήσει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

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