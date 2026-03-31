Όμιλος Fourlis: Επιταχύνει την ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα

Η συνεργασία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του brand Holland & Barrett μέσω του καναλιού του φαρμακείου, αξιοποιώντας το δίκτυο φαρμακείων της DrP Group και τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο πλευρών, ενισχύοντας σημαντικά την εμβέλεια και την προσβασιμότητά του. Η υπάρχουσα παρουσία του brand θα ενισχυθεί μέσα από ευέλικτα μοντέλα λιανικής εντός φαρμακείων, όπως shop-in-shop concepts και ειδικά διαμορφωμένους χώρους merchandising.
Στο πλαίσιο της επερχόμενης συναλλαγής και υπό την αίρεση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσής της, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της εταιρείας Wellness Market S.A., η οποία εκπροσωπεί το brand Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της DrP Group, με το υπόλοιπο 85% να ανήκει στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας.
Παράλληλα, ο Όμιλος Fourlis θα αποκτήσει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.