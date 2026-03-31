Νετανιάχου: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν έχουν ολοκληρωθεί

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε το βράδυ της Τρίτης (31/3) ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν, υπογραμμίζοντας πως η σύγκρουση που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεοπτικό του μήνυμα, τόνισε ότι η εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης. Παράλληλα, σημείωσε πως η χώρα του θα ενισχύσει τις ζώνες ασφαλείας της, κάνοντας αναφορά και στην παρουσία ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχές όπως η Γάζα, η Συρία και ο Λίβανος, με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει, αργά ή γρήγορα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη είχε επενδύσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε στρατιωτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για πυρηνικά όπλα και εξελιγμένα βαλλιστικά συστήματα, ισχυριζόμενος πως οι επενδύσεις αυτές έχουν πλέον ουσιαστικά χαθεί.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Ισραήλ βρίσκεται στη διαδικασία ενίσχυσης των σχέσεών του με χώρες της περιοχής, δημιουργώντας νέες συμμαχίες απέναντι στην ιρανική απειλή, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως σημείωσε, σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με αυτές τις συμφωνίες.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα και λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση της χώρας του για τερματισμό του πολέμου, ζητώντας παράλληλα εγγυήσεις ώστε να μην επαναληφθούν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.