Τραμπ: Δηλώνει «αδιαφορία» για τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (31/3) χαρακτηριστικά ότι δεν θεωρεί προτεραιότητα το ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ανέφερε ότι δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα, εκτιμώντας πως τα αποθέματα βρίσκονται σε τόσο μεγάλο βάθος, ώστε η πρόσβασή τους να είναι εξαιρετικά δύσκολη για οποιονδήποτε.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις Τραμπ συνδέονται με τα αμερικανικά πλήγματα του προηγούμενου έτους σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπου θεωρείται ότι φυλάσσεται το συγκεκριμένο υλικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την ανάκτηση περίπου μισού τόνου ουρανίου από το Ιράν. Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και επικίνδυνη αποστολή, η οποία ενδέχεται να απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος για αρκετές ημέρες ή και περισσότερο.