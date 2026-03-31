ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Δηλώνει «αδιαφορία» για τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
Ειδήσεις
22:41 - 31 Μαρ 2026

Τραμπ: Δηλώνει «αδιαφορία» για τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (31/3) χαρακτηριστικά ότι δεν θεωρεί προτεραιότητα το ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.    

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ανέφερε ότι δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα, εκτιμώντας πως τα αποθέματα βρίσκονται σε τόσο μεγάλο βάθος, ώστε η πρόσβασή τους να είναι εξαιρετικά δύσκολη για οποιονδήποτε.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις Τραμπ συνδέονται με τα αμερικανικά πλήγματα του προηγούμενου έτους σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπου θεωρείται ότι φυλάσσεται το συγκεκριμένο υλικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την ανάκτηση περίπου μισού τόνου ουρανίου από το Ιράν. Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και επικίνδυνη αποστολή, η οποία ενδέχεται να απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος για αρκετές ημέρες ή και περισσότερο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τραμπ και Πεζεσκιάν στρώνουν το έδαφος για το τέλος του πολέμου - «Πάρτι» στις αγορές
Ειδήσεις

Τραμπ και Πεζεσκιάν στρώνουν το έδαφος για το τέλος του πολέμου - «Πάρτι» στις αγορές

Ινφαντίνο: Το Ιράν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ινφαντίνο: Το Ιράν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
Ειδήσεις

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:09

Hürriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 στο Κατάρ, ανοίγοντας το δρόμο για τα F-35

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 11:06

ΥΠΕΝ : Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:58

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 10:55

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/07/2026 - 10:47

Capital controls κατά της ακρίβειας

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ