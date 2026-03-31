Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα (31/3) στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, όπου εξακολουθεί να ισχύει μια εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Οκτώβριο με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Σε ξεχωριστή επίθεση στη Χαν Γιούνις, στον νότο, δύο ακόμη άνθρωποι - πατέρας και γιος - έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, ισραηλινή επιδρομή έπληξε φυλάκιο της παλαιστινιακής αστυνομίας στην περιοχή Αλ Μαουάσι, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες.

Σημειώνεται ότι Χαμάς και Ισραήλ ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας. Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι τέσσερις στρατιώτες τους έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή το ίδιο διάστημα.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει και στο νότιο Λίβανο, εγκαινιάζοντας νέα φάση της επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.