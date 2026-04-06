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Δικαστικό «ματ» κατά της Μόσχας: Απαγορεύονται τα ρωσικά τουρνουά σκακιού σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη
Ειδήσεις
22:30 - 06 Απρ 2026

Δικαστικό «ματ» κατά της Μόσχας: Απαγορεύονται τα ρωσικά τουρνουά σκακιού σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία πέτυχε μια σημαντική νομική νίκη στην προσπάθειά της να περιορίσει τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου «εξωραϊσμού» της ρωσικής εισβολής, μετά από απόφαση-ορόσημο του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS). Το δικαστήριο διέταξε τη Ρωσική Σκακιστική Ομοσπονδία να σταματήσει κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης τουρνουά, σε ουκρανικές περιοχές υπό ρωσική κατοχή, όπως η Κριμαία, η Σεβαστούπολη, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, η Χερσώνα και η Ζαπορίζια.

Η απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα, θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς δημιουργεί δεδικασμένο για τη σχέση γεωπολιτικών συγκρούσεων και διεθνούς αθλητισμού. Παράλληλα, πλήττει μια πρακτική που, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα, εν μέσω ευρύτερης απομόνωσης από τη Δύση μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ουκρανική Σκακιστική Ομοσπονδία είχε προσφύγει κατά προηγούμενης απόφασης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), η οποία είχε μεν αναγνωρίσει παραβίαση της ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας από τη ρωσική πλευρά, αλλά είχε επιβάλει μόνο πρόστιμο 45.000 ευρώ. Το CAS έκρινε την ποινή «προδήλως και κατάφωρα δυσανάλογη» σε σχέση με τη σοβαρότητα της παράβασης και έδωσε προθεσμία 90 ημερών για τον τερματισμό των δραστηριοτήτων.

Για την ουκρανική πλευρά, η απόφαση υπερβαίνει τα όρια μιας απλής αθλητικής διαφοράς. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ολεξάντρ Καμισίν, έκανε λόγο για απόφαση «καθοριστικής αρχής», τονίζοντας ότι πλέον το διεθνές αθλητικό δίκαιο αναγνωρίζει σαφώς την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Όπως δήλωσε, η απόφαση στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι η κατοχή δεν μπορεί να νομιμοποιείται μέσω αθλητικών θεσμών.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση των νομικών και αθλητικών παραγόντων που στήριξαν την προσφυγή, υπογραμμίζοντας ότι το σκάκι έχει μετατραπεί σε εργαλείο προπαγάνδας από τη ρωσική πλευρά. Από την πλευρά του, ο υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας σημείωσε ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω νομικές ενέργειες κατά ρωσικών ομοσπονδιών.

Η Μόσχα, ωστόσο, εμφανίζεται απρόθυμη να συμμορφωθεί. Εκπρόσωπος της ρωσικής ομοσπονδίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ενεργεί βάσει της ρωσικής νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αντίθετη προς αυτήν.

Σύμφωνα με το CAS, ενδεχόμενη μη συμμόρφωση θα πρέπει να οδηγήσει σε άμεση τριετή αποβολή της Ρωσίας από τη FIDE. Έτσι, η διεθνής σκακιστική κοινότητα βρίσκεται πλέον ενώπιον ενός κρίσιμου διλήμματος, με τις επόμενες κινήσεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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