Στην Ουγγαρία ο Βανς προς υποστήριξη του Ορμπάν - «Ρωγμές» στις σχέσεις Τραμπ και ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ταξίδεψε την Τρίτη (7/4) στην Ουγγαρία, με στόχο να ενισχύσει την προεκλογική εκστρατεία του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη μάχη επανεκλογής της πολιτικής του καριέρας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Βανς θα συναντηθεί με τον Όρμπαν και θα συμμετάσχει μαζί του σε προεκλογική συγκέντρωση, σύμφωνα με πηγές της ουγγρικής κυβέρνησης.

«Ανυπομονώ να δω τον καλό μου φίλο Βίκτορ και να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ–Ουγγαρίας», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι θα συζητηθούν επίσης οι σχέσεις με την Ευρώπη και την Ουκρανία.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η σπάνια αυτή προσωπική στήριξη προς τον Όρμπαν από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου, Τραμπ να ενισχύσει ιδεολογικά συγγενείς ακροδεξιούς ηγέτες, μεταξύ άλλων σε χώρες όπως η Αργεντινή και η Ιαπωνία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη εκλογική πρόκληση από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία το 2010. Στις περισσότερες ανεξάρτητες μετρήσεις, υπολείπονται του κεντροδεξιού κόμματος Tisza, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μαγιάρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πριν από την άφιξη του Βανς, ο Μαγιάρ προειδοποίησε για ξένες παρεμβάσεις.

«Αυτή είναι η χώρα μας», έγραψε. «Η ουγγρική ιστορία δεν γράφεται στην Ουάσινγκτον, τη Μόσχα ή τις Βρυξέλλες - γράφεται στους δρόμους και τις πλατείες της Ουγγαρίας», είπε χαρακτηριστικά.

Η λεγόμενη «ανελεύθερη δημοκρατία» του Όρμπαν αντανακλά βασικά στοιχεία της πολιτικής των ΗΠΑ επί Τραμπ: αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, απόρριψη φιλελεύθερων αξιών, εχθρότητα απέναντι σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και επιθέσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, τα πανεπιστήμια και ΜΚΟ. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Όρμπαν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που στήριξε τον Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία το 2016.

«Η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς δεν αποτελεί μια τυπική διπλωματική κίνηση, αλλά ξεκάθαρη στήριξη προς τον Βίκτορ Όρμπαν ενόψει της πιο δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης της ζωής του», δήλωσε η Asli Aydintasbas, ερευνήτρια στο think tank Brookings Institution.

«Για την κυβέρνηση Τραμπ, ο Όρμπαν δεν είναι απλώς ένας ακόμη συντηρητικός σύμμαχος, αλλά κεντρικό πρόσωπο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ανελεύθερου μπλοκ στην Ευρώπη. Αν χάσει, το εγχείρημα θα δεχθεί σοβαρό πλήγμα», πρόσθεσε.

«Ρήγμα» με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Το δόγμα «America First» του Τραμπ αρχίζει να εκλαμβάνεται ως «America Alone» από συμμάχους και αντιπάλους, -όπως σημειώνει το Reuters- καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και η επιδείνωση των σχέσεων με την Ευρώπη σημαδεύουν τους πρώτους 15 μήνες της δεύτερης θητείας του.

Παρά τις κοινές θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η κλιματική πολιτική, ακροδεξιά και λαϊκιστικά κινήματα στην Ευρώπη εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικά απέναντι στον Τραμπ. Ορισμένοι ηγέτες έχουν αντιδράσει στις κινήσεις του, όπως η προσπάθεια απόκτησης της Γροιλανδίας από τη Δανία ή η ασταθής πολιτική δασμών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αμερικανική στήριξη προς τον Όρμπαν ενδέχεται να μην επηρεάσει καθοριστικά τους ψηφοφόρους, καθώς τα εσωτερικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής, κυριαρχούν στην εκλογική ατζέντα.

«Είναι αμφίβολο αν η επίσκεψη του Βανς θα ενισχύσει ή θα βλάψει τις πιθανότητες του Όρμπαν», δήλωσε ο Stephen Wertheim, ιστορικός και ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace.

«Ο Όρμπαν προβάλλεται ως εγγυητής γεωπολιτικής σταθερότητας. Την ίδια στιγμή, όμως, η κυβέρνηση Βανς στην Ουάσινγκτον διεξάγει πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή και έχει πλήξει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όλο και περισσότερο, το “America First” δεν συνάδει με τον ευρωπαϊκό εθνικισμό», πρόσθεσε.